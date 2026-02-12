‘Veliaht’ın Yeni Bölümünden Bir Fragman Daha

Yayınlanan tanıtımda Reyhan ve Timur’un aşk dolu kavuşması, romantik anları ekranlara taşırken Yahya ve Derya’nın buluşması ikilinin yaşayacaklarına dair merakı artırıyor. Zafer’in saklandığı yerde bulunması soru işaretlerini çoğaltırken Vezir ile Kudret arasındaki aşkın ortaya çıkması yeni sorunların habercisi oluyor. Tanıtımın sonunda Zahide’nin buluştuğu Dokuzparmak’ın kim olduğu ise yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı zirveye taşıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!