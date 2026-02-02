Veliaht'ın Merak Dolu Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı

Show TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Yeni bölümde tansiyonun hiç düşmediği, aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor.

Veliaht'ın Merak Dolu Yeni Bölüm Tanıtımı Yayınlandı
Yayın Tarihi : 02-02-2026 12:32

Yayınlanan tanıtımda Zahide, Zülfikar Karslı’nın gerçek oğlu Zafer’in izini sürerken; Yahya’nın Derya uğruna intikamından vazgeçtiğini söyleyerek tepkisini ortaya koyuyor. Derya ise karşısına çıkacak tüm engellere rağmen bebeğini doğurmaya kararlı olduğunu dile getirirken, Karslı ailesi Kars’ta yalnız kalıyor. Tanıtıma damgasını vuran Zahide ve Zülfikar yüzleşmesinde Zülfikar, Zahide’nin zalim oluşundan dert yanarken; Zahide’nin “Senin beni terk ettiğin o gün var ya…” sözleri ikili arasındaki karanlık maziyi gün yüzüne çıkarıyor. Bu çarpıcı yüzleşme, yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

‘Veliaht’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Haberin Videosu : Veliaht 20. Bölüm 1. Fragman | "Mazlum bir genç kızdan zalim bir kadın yarattın!"
