'Veliah'ta Büyük Sır Açığa Çıktı

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’ heyecanı yüksek 18. bölümüyle seyircilerle buluştu. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi 18. bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin yayınlanan 18. bölümünde Timur ve Zülfikar Ağa’nın konuşması sırasında Selim, Timur’u silahıyla hedef alırken Gülşah abisini vurulmaktan son anda kurtardı. Yıllar sonra ilk kez kendi kimliğiyle Yahya’nın karşısına geçen Zafer eski dostuna tüm yaşadıklarını anlattı. Zülfikar ve Timur’dan intikam almak isteyen Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yaptı.

Timur ve Reyhan, Karslı Ailesi’ni de karşılarına alarak aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken gelecekleriyle ilgili de planlar yapmaya başladı. Timur ise ilk adımı atmalarını sağlamak için Zafer’le boşanma evraklarını Reyhan’a verirken romantik akşam yemeğinin sonunda ona evlenme teklifinde bulundu.

Selim, Timur’la ilgili gerçekleri öğrenirken Gülşah’ın ona yalan söylemesi büyük bir yıkım yarattı. Timur’un kimliğini öğrendikten sonra Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yaparken Selim’den de Timur’la ilgili gerçekleri belli etmemesini istedi. Gülşah’la yüzleşemeyen Selim ondan ayrılmak istediğini söyledi ve ondan kaçmaya başladı. Gülşah, Derya’yla bu konuda dertleşirken onları gören Yahya da sohbetlerine dahil oldu. Gülşah üstünden birbirleriyle ilgili duygularını ifade eden Yahya ve Derya’nın konuşmasını duyan Beyazıt rahatsız olurken hemen soluğu yanlarında alıp buna son verdi.

Reyhan, Timur’la birlikte aşkları için ilk adımı atmalarının ardından yeni zorluklarla savaşırken Zafer’in de Reyhan takıntısı giderek arttı. Otogara geldikleri bir gün karşılarına çıkan Zafer’i hesaplaşmak için arabasına alan Timur, onunla tehlikeli bir yolculuğa çıktı.

Beyazıt’ın Derya’dan çocuk istemesiyle ikili arasında büyük bir yüzleşme yaşarken evliliklerinde de yeni bir aşamaya geçildi. Yahya ve Derya arasında soğukluk devam ederken Derya, ondan hamile olduğunu öğrenip altüst oldu.

Bölümün finalinde ise Zülfikar’dan duyduklarıyla yıkılan Zafer intikamı için kendisi gibi yaralı olan çocukluk arkadaşı Yahya ile Karslı ailesine oynadığı tehlikeli oyun damga vurdu. Zafer’in babasını oyuna getirip güvenli yolları Yahya’ya vermesinin ardından Zaro Ağa derinden sarsılırken onu ve Karslı Ailesi’ni otogarda daha büyük bir yıkım bekliyordu. Tüm Esenler Otogarı’nı çağırıp Karslı Ailesi ve Timur’un karşısına geçen Yahya, herkesin önünde onların yalanını yüzlerine vurdu. Tüm sırların ortaya çıkmasıyla yeni bölümde otogarda neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merak yarattı.

19. BÖLÜMDEN ÇARPICI İLK TANITIM YAYINLANDI!

“Zülfikar Karslı’nın Cezasını Kesiyorum!”

On sekizinci bölümden sonra yayınlanan yeni bölümün ilk tanıtımında Yahya, tüm otogara karşı Zülfikar Ağa ve Timur’un sırlarını tek tek ortaya döküyor. Zafer’in gücünü de yanına alan Yahya, Timur’un gerçek Zafer olmadığını onların yüzüne vururken babasının da Zaro Ağa tarafından öldürüldüğünü herkese söylüyor. Tanıtımın finaline ise Yahya’nın Doğu Kapı’yı otogardan kovması damga vuruyor.

