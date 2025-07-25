Veliaht İddialı Kadrosuyla Geliyor

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, dev kadrosu ve Esenler Otogarı’ndaki güç savaşlarını anlatan hikayesiyle eylül ayında izleyiciyle buluşuyor.

Veliaht İddialı Kadrosuyla Geliyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-07-2025 16:38

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, iddialı hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer almaya aday. Eylül ayında izleyiciyle buluşacak dizi, güçlü senaryosu ve dikkat çeken isimleriyle şimdiden merak uyandırıyor.

Okuma Provasında Bir Araya Geldiler

Veliaht ekibi, dün gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Faro imzası taşıyan proje, Esenler Otogarı’ndaki güç savaşlarını etkileyici bir dille ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Dizinin senaryosu, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un kaleminden çıkarken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Şampiyonlar Ligi Gibi Oyuncu Kadrosu

Başrollerde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş ve Erdem Şenocak yer alıyor. Ayrıca Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta isimler de kadroda bulunuyor.

Veliaht Dizisinin Konusu

Dizide, Zülfikar Karslı (Ercan Kesal) yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki gücünü kaybeder. Herkes gözünü, yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e (Bora Akkaş) çevirir. Ancak babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur (Akın Akınözü), bu güçlü aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine girerek Zülfikar’ın veliahtı olur. Karslı ailesinin çocukları Kudret, Derya, Cennet ve Zafer’in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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