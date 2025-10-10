“Veliaht” Dizisinin Afişi Cannes Sokaklarında! Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Fransa Yolcusu

“Veliaht” dizisinin afişi Cannes sokaklarını süsledi! Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Mipcom Fuarı’na katılıyor, Türk dizileri Fransa’da parlıyor.

“Veliaht” Dizisinin Afişi Cannes Sokaklarında! Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Fransa Yolcusu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-10-2025 18:05

Show TV’nin iddialı dizisi “Veliaht”, uluslararası başarısına bir yenisini ekledi. Dünya dağıtımını İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency’nin üstlendiği dizinin afişi, Fransa’nın ünlü Cannes sokaklarında yerini aldı.

Mipcom Fuarı’nda Türk Dizisi Rüzgarı Esecek

Her yıl televizyon dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Mipcom Fuarı, bu yıl 13-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarda Türk yapımlarının damga vurması bekleniyor. “Veliaht” dizisi, görkemli tanıtımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Cannes’ın en işlek caddelerinde sergilenen dizi afişi, hem Türk hem yabancı katılımcıların ilgisini topladı. Bu gelişme, Türk dizilerinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Cannes’da

Faro Film ve Gold Film imzası taşıyan “Veliaht”, fuarın kapanış gecesinde düzenlenecek özel bir partiyle de adından söz ettirecek. Başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, etkinlik kapsamında Majestic Otel’de gerçekleştirilecek söyleşiye katılacak.

Gece, yeni açılan Palm Beach Cannes etkinlik binasında yapılacak görkemli bir partiyle devam edecek. Etkinlikte dizinin uluslararası tanıtımı yapılacak ve yabancı televizyon temsilcilerine özel görüntüler sunulacak.

 

Benzer Haberler
Uzak Şehir Setinden Yeni Görüntüler Var! Nare’den Fotoğraflar Geldi Uzak Şehir Setinden Yeni Görüntüler Var! Nare’den Fotoğraflar Geldi
‘Sahtekarlar’ Yeni Tanıtım Yayınlandı ‘Sahtekarlar’ Yeni Tanıtım Yayınlandı
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 'Güller ve Günahlar'ı Anlattı: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, 'Güller ve Günahlar'ı Anlattı: "Her Saniyesinde..."
Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Bir İsim Geliyor! “Seda” Karakteri Seyirciyle Buluşuyor Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Bir İsim Geliyor! “Seda” Karakteri Seyirciyle Buluşuyor
'Eşref Rüya' Setinde Fanlardan Yoğun İlgi 'Eşref Rüya' Setinde Fanlardan Yoğun İlgi
Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı
ÇOK OKUNANLAR
Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!
  • 06-10-2025 16:22

Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!

Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!
  • 09-10-2025 17:00

Hande Erçel ve Metin Akdülger’den “İki Dünya Bir Dilek” Müjdesi!

Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı
  • 08-10-2025 16:02

Eşref Tek Kalabalığa Yakalandı! Sette Hayran İzdihamı

Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu
  • 08-10-2025 09:22

Son Dakika! Ünlü İsimlere Şok Uyuşturucu Operasyonu

Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!
  • 09-10-2025 18:07

Hadise İfadesinde Aylık Gelirini Açıkladı!