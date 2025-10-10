“Veliaht” Dizisinin Afişi Cannes Sokaklarında! Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Fransa Yolcusu

Show TV’nin iddialı dizisi “Veliaht”, uluslararası başarısına bir yenisini ekledi. Dünya dağıtımını İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency’nin üstlendiği dizinin afişi, Fransa’nın ünlü Cannes sokaklarında yerini aldı.

Mipcom Fuarı’nda Türk Dizisi Rüzgarı Esecek

Her yıl televizyon dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Mipcom Fuarı, bu yıl 13-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarda Türk yapımlarının damga vurması bekleniyor. “Veliaht” dizisi, görkemli tanıtımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Cannes’ın en işlek caddelerinde sergilenen dizi afişi, hem Türk hem yabancı katılımcıların ilgisini topladı. Bu gelişme, Türk dizilerinin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtladı.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk Cannes’da

Faro Film ve Gold Film imzası taşıyan “Veliaht”, fuarın kapanış gecesinde düzenlenecek özel bir partiyle de adından söz ettirecek. Başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, etkinlik kapsamında Majestic Otel’de gerçekleştirilecek söyleşiye katılacak.

Gece, yeni açılan Palm Beach Cannes etkinlik binasında yapılacak görkemli bir partiyle devam edecek. Etkinlikte dizinin uluslararası tanıtımı yapılacak ve yabancı televizyon temsilcilerine özel görüntüler sunulacak.