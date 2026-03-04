"Veliaht" Dizisinde Dengeler Değişiyor: Avukat Firuze Geliyor!

Show TV’nin Perşembe akşamlarına damga vuran, Faro ve Gold Film imzalı dizisi "Veliaht", kadrosuna kattığı yeni isimle tansiyonu yükseltiyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizide, Serhat Teoman’ın canlandırdığı Faroz karakterinin en yakın müttefiki olacak isim belli oldu.

Faroz’un Sağ Kolu: İş Bitirici Firuze

Dizinin bu Perşembe yayınlanacak yeni bölümünde, hikayeye Avukat Firuze karakteri dahil oluyor. Faroz’un (Serhat Teoman) stratejik hamlelerini yönetecek ve hukuksuz işlerine kılıf uyduracak olan Firuze, "iş bitirici" kimliğiyle yeraltı dünyasının dengelerini sarsacak.

Naz Özgülüş Kadroda!

Firuze karakterine, son olarak "Annem Ankara" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Naz Özgülüş hayat verecek. Soğukkanlı duruşu ve zekasıyla ön plana çıkacak olan Firuze’nin gelişiyle birlikte dizideki güç dengeleri yeniden kurulacak.

Veliaht’ta Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Firuze’nin Faroz ile kuracağı yeni denklem, rakipleri için büyük bir tehdit oluşturacak. Stratejik hamleleriyle tanınan yeni avukatın, hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ve Faroz'un planlarındaki kilit rolü izleyici tarafından şimdiden merakla bekleniyor.