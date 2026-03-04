"Veliaht" Dizisinde Dengeler Değişiyor: Avukat Firuze Geliyor!

Veliaht dizisi Firuze kimdir? Naz Özgülüş Veliaht dizisine mi katıldı? Serhat Teoman ve Naz Özgülüş'ün yeni sahneleri ve Veliaht dizisinin 5 Mart yeni bölüm detayları haberimizde...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-03-2026 13:30

Show TV’nin Perşembe akşamlarına damga vuran, Faro ve Gold Film imzalı dizisi "Veliaht", kadrosuna kattığı yeni isimle tansiyonu yükseltiyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu dizide, Serhat Teoman’ın canlandırdığı Faroz karakterinin en yakın müttefiki olacak isim belli oldu.

 Faroz’un Sağ Kolu: İş Bitirici Firuze

Dizinin bu Perşembe yayınlanacak yeni bölümünde, hikayeye Avukat Firuze karakteri dahil oluyor. Faroz’un (Serhat Teoman) stratejik hamlelerini yönetecek ve hukuksuz işlerine kılıf uyduracak olan Firuze, "iş bitirici" kimliğiyle yeraltı dünyasının dengelerini sarsacak.

 Naz Özgülüş Kadroda!

Firuze karakterine, son olarak "Annem Ankara" dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Naz Özgülüş hayat verecek. Soğukkanlı duruşu ve zekasıyla ön plana çıkacak olan Firuze’nin gelişiyle birlikte dizideki güç dengeleri yeniden kurulacak.

Veliaht’ta Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Firuze’nin Faroz ile kuracağı yeni denklem, rakipleri için büyük bir tehdit oluşturacak. Stratejik hamleleriyle tanınan yeni avukatın, hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ve Faroz'un planlarındaki kilit rolü izleyici tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
"İnci Taneleri"nde Yolun Sonu: Son Sahne Çekildi, Yılmaz Erdoğan’dan Duygusal Veda!
Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu? Kızılcık Şerbeti İzleyicisine Müjde! 5. Sezon Onayı Geliyor mu?
Delikanlı Dizisinde Rota Değişti! Roma Tanışması İstanbul’da Çekilecek. Delikanlı Dizisinde Rota Değişti! Roma Tanışması İstanbul’da Çekilecek.
Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler. Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler.
Teşkilat’ta Teşkilat’ta "Ejder" Devri Kapanıyor: Erkan Petekkaya Veda Ediyor!
NOW TV'de Pazar Savaşı: NOW TV'de Pazar Savaşı: "Sahtekârlar" Gidiyor, "Doktor Başka Hayatta" mı Geliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Sezen Aksu’dan
  • 26-02-2026 11:45

Sezen Aksu’dan "Veteriner Sevgili" İddialarına Esprili Yanıt: "Allah da Sizi Güldürsün!"

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt:
  • 02-03-2026 10:11

Ebru Şahin’den Boy Farkı Eleştirilerine Kapak Gibi Yanıt: "Bizim İçin Sorun Değil!"

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!
  • 27-02-2026 09:07

Demet Özdemir’den Örnek Davranış: Yeni Yaşında Eğitim İçin Seferberlik!

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf:
  • 03-03-2026 10:02

Hazar Ergüçlü’den Ezber Bozan İtiraf: "Entelektüel Yarışından Yoruldum, Yeter!"

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.
  • 26-02-2026 18:39

Çağatay Ulusoy'un Galatasaray Totemi Tuttu! Juventus Maçı Sonrası Sosyal Medya Yıkıldı.