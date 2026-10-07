Vefat Eden Ece İrtem'in Babasına Söylediği Son Sözleri Yürekleri Burktu

Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan yeteneği ve duru güzelliğiyle ekranların aranan yüzlerinden biri olan Ece İrtem'in ani ve şüpheli ölümü sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. 15 Haziran tarihinde Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden genç oyuncunun acısı hala tazeliğini korurken kızlarını kaybeden elleri öpülesi anne ve babası ATV Haber kameraları karşısına geçerek ilk kez konuştu. Genç yıldızın vefatından hemen önce ailesine sarf ettiği son sözler ise duyanların yüreğini dağladı.

Babası Vural İrtem O Anları Gözyaşlarıyla Anlattı

Evlat acısıyla sarsılan emekli savcı Vural İrtem kızının trajik ve erken ölümünden sadece bir gün önce aralarında geçen diyaloğu herkesten gizlenen gözyaşlarıyla paylaştı. Ece İrtem'in kendisine adeta içindeki kötü hissi sezdiren şu çarpıcı cümleyi kurduğunu belirtti:

"Biliyor musun sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın."

Kızının bu beklenmedik ve ürpertici sözleri karşısında büyük bir şok yaşadığını dile getiren acılı baba Vural İrtem o an hissettiği tarifi imkansız psikolojiyi şu sözlerle ifade etti:

"Çıldırdım. Kızım ne diyorsun? Bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yok, ben görüyorum... Allah düşmanımın başına vermesin evlat acısını."

Annesi Nuriye İrtem'den Yürek Yakan İtiraf

Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem de kızının vefatından önceki günlerde ev içinde kendisiyle paylaştığı yürek burkan detayları gözyaşlarıyla anlattı. Kızının içine doğan hisleri adeta kelimelere döktüğünü belirten anne İrtem aralarında geçen son konuşmayı şu sözlerle aktardı:

"Bana baktı. 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' dedi. Ben de 'Saçmalama Ece' dedim. 'Bu ev seninle çok güzel sen olmadan bu evi ne yapacağım?' dedim... Demek ki içine doğmuş bir şeyler."

Genç yaşta aramızdan ayrılan başarılı oyuncu Ece İrtem'in ailesinin yaptığı bu sarsıcı açıklamalar kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan konularından biri haline geldi. Sevenleri güzel oyuncunun hatırasını yaşatmaya devam ederken acılı aileye başsağlığı mesajları yağmaya devam ediyor.