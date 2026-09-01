Vedat Milor Hakkında Bomba İddia!

Vedat Milor hakkında ortaya atılan 9 bin euroluk tanıtım iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir işletmeci Erenköy’deki dondurma dükkânının tanıtımı için Milor’la anlaştığını ve kendisine 500 bin TL civarında ödeme yaptığını öne sürdü. Ancak iddiaya göre çekim yapılmasına rağmen beklenen paylaşım bir türlü gelmedi.

Milor ise hakkındaki bu iddiaları kabul etmedi. Ünlü yemek eleştirmeni konuyla ilgili yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarını “iftira” olarak nitelendirdi ve avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını açıkladı.

“9 Bin Euroyu Elden Verdim” İddiası

İşletmecinin anlattığına göre taraflar 10 Temmuz 2026’da dondurma işletmesinin tanıtımı konusunda anlaşmaya vardı. İddia edilen anlaşmanın bedeli ise 9 bin euroydu.

İşletmeci bu parayı elden ödediğini öne sürerken elinde WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve güvenlik kamerası kayıtları bulunduğunu da söyledi. Paylaşımın çekimden sonraki bir hafta içinde yapılmasının planlandığını iddia etti.

Çekim Yapıldı Ama Paylaşım Gelmedi

İddiaya göre çekim tarihi birkaç kez ertelendi. Sonunda Milor 24 Temmuz’da işletmeye giderek çekimi gerçekleştirdi. Fakat çekilen içerik konuşulan tarihte sosyal medyada yayınlanmadı.

İşletmeci başka dondurma dükkânlarının tanıtımlarının öne alındığını ve kendi işletmesinin paylaşımının sürekli ertelendiğini savundu. Sezonluk çalıştıklarını belirten işletmeci bu durum nedeniyle maddi ve manevi zarar gördüğünü ileri sürdü.

Milor’dan “İftira” Tepkisi

İddiaların gündem olmasıyla birlikte Vedat Milor da sessizliğini bozdu. X hesabından açıklama yapan Milor hakkındaki haber ve paylaşımları reddetti.

Milor “İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır” diyerek konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

Böylece 500 bin TL’lik olduğu öne sürülen tanıtım anlaşmasıyla ilgili tartışma tarafların açıklamalarıyla birlikte hukuki sürece taşınmış oldu.