Tupac’ın Ölümünde Perde Aralandı! Katili İçin Karar Çıktı

Tupac Shakur’un 1996’daki cinayetiyle ilgili 30 yıllık gizem mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya geldi. Duane Davis suçlu bulundu.

Tupac’ın Ölümünde Perde Aralandı! Katili İçin Karar Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 16:32

Rap dünyasının efsane isimlerinden Tupac Shakur’un 1996 yılında öldürülmesiyle ilgili yıllardır süren gizem sonunda mahkeme kararıyla yeni bir aşamaya geldi. Eski çete lideri Duane “Keffe D” Davis ünlü rapçinin cinayetini organize etmekten suçlu bulundu. Böylece yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen davada ilk kez bir mahkûmiyet kararı verilmiş oldu.

Tupac’ı Öldüren Saldırı Nasıl Gerçekleşti?

Tupac Shakur 7 Eylül 1996’da Las Vegas’ta bir araçta bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan dünyaca ünlü rapçi, 25 yaşında hayatını kaybetti.

O dönem kariyerinin zirvesinde olan Tupac’ın ölümü müzik dünyasını yasa boğarken, olayın arkasındaki isimler uzun yıllar boyunca bulunamadı. Cinayet, zaman içinde sayısız iddianın ve komplo teorisinin ortaya çıkmasına da neden oldu.

“Tetiği Ben Çekmedim” Demişti

63 yaşındaki Duane Davis ise saldırı sırasında araçta olduğunu kabul etse de Tupac’ı vuran kurşunları kendisinin sıkmadığını savundu.

Mahkeme sürecinde Davis’in 2008 yılında polisle yaptığı görüşmenin kaydı da dinletildi. Savcılık ise Davis’in doğrudan ateş etmediğini ancak saldırının planlanmasında rol oynadığını ve silahı temin ettiğini ileri sürdü.

Savcılara göre saldırı Davis’in yeğeni Orlando Anderson ile Tupac’ın ekibi arasında yaşanan kavganın ardından bir misilleme olarak planlandı.

Tetiği Çektiği İleri Sürülen İsim Öldü

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Orlando Anderson ise suçlamaları kabul etmedi. Anderson, 1998 yılında başka bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Tupac’ın ölümünün üzerinden geçen yaklaşık 30 yıl boyunca davada herhangi bir mahkûmiyet kararı çıkmamıştı. Davis hakkında verilen suçlu kararı bu nedenle davanın en önemli gelişmelerinden biri oldu.

Ancak hikâye henüz tamamen kapanmış değil. Davis, mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Benzer Haberler
Kalp Krizi Sonrası İlk Paylaşım! Cem Yılmaz Bakın Nereye Gitti Kalp Krizi Sonrası İlk Paylaşım! Cem Yılmaz Bakın Nereye Gitti
Vedat Milor Hakkında Bomba İddia! Vedat Milor Hakkında Bomba İddia!
İzmir’de Manifest Konseri Sonrası Şaşırtan Görüntüler! İzmir’de Manifest Konseri Sonrası Şaşırtan Görüntüler!
Murat Dalkılıç’tan Şoke Eden İtiraf: Günlerce Komadaydım Murat Dalkılıç’tan Şoke Eden İtiraf: Günlerce Komadaydım
Tuğba Ekinci Bombayı Patlatıyor! Yeni Şarkı Yolda Tuğba Ekinci Bombayı Patlatıyor! Yeni Şarkı Yolda
İşinden Olmuştu! Pınar Erbaş’ın Yeni Kanalı Belli Oldu İşinden Olmuştu! Pınar Erbaş’ın Yeni Kanalı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu