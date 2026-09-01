İşinden Olmuştu! Pınar Erbaş’ın Yeni Kanalı Belli Oldu

Eski eşi Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından Show TV’den ayrılan Pınar Erbaş, yeni yayın döneminde Sözcü TV ile ekranlara dönüyor.

İşinden Olmuştu! Pınar Erbaş’ın Yeni Kanalı Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 14:22

Pınar Erbaş, yaşadığı zor sürecin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından Show TV Ana Haber’deki görevinden ayrılan deneyimli spiker, bir süre sessiz kalmıştı. Şimdi ise kariyerine kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Erbaş’ın yeni adresi de belli oldu: Sözcü TV.

Eski Eşi Nedeniyle İşinden Olmuştu

Pınar Erbaş’ın işinden ayrılması, Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından gündeme gelmişti. O dönem Show TV Ana Haber’i sunan Erbaş, yaşanan gelişmelerin ardından kanal yönetimiyle yollarını ayırmıştı.

Erbaş, daha sonra yaptığı açıklamalarda işten çıkarılma sürecinin nasıl geliştiğini de anlatmıştı. Önce kısa bir izne çıkarıldığını söyleyen deneyimli sunucu, iznin uzatıldığını ve sonunda aynı görevine geri dönemeyeceğinin kendisine bildirildiğini ifade etmişti.

Erbaş ayrıca kanal yönetiminin, eski eşiyle ilgili haberleri kendisinin sunmasını istemediğini de açıklamıştı. Yaşananlar nedeniyle televizyon kariyerine istemeden de olsa ara vermek zorunda kalmıştı.

Yeni Adresi Sözcü TV Oldu

Bir süredir ekranlardan uzak olan Pınar Erbaş için beklenen haber sonunda geldi. Yeni yayın dönemi öncesinde görüşmelerini sürdüren deneyimli spiker, Sözcü TV ile anlaşmaya vardı.

Böylece Erbaş’ın ekran hasreti de sona ermiş olacak. Başarılı sunucu, önümüzdeki günlerde yeni kanalında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kariyerine Kaldığı Yerden Devam Edecek

Yaşadığı tüm tartışmalı sürece rağmen mesleğinden kopmayan Pınar Erbaş, yeni adresiyle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Özellikle ana haber sunuculuğundaki deneyimiyle tanınan Erbaş’ın yeni dönemde nasıl bir yayın performansı sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.

Kısacası Pınar Erbaş için zor geçen dönemin ardından yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi gözler, deneyimli spikerin Sözcü TV ekranlarındaki ilk yayınında olacak.

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