Murat Dalkılıç’tan Şoke Eden İtiraf: Günlerce Komadaydım

Murat Dalkılıç, 13. ameliyatının ardından yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Enfeksiyon sonrası günlerce komada kaldığını söyleyen şarkıcı şaşırttı.

Murat Dalkılıç’tan Şoke Eden İtiraf: Günlerce Komadaydım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 15:43

Murat Dalkılıç, yıllardır mücadele ettiği burun rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 13. operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili konuştu. Kıbrıs’taki konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, son ameliyatının ardından kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Ancak Dalkılıç’ın anlattıkları, yıllar önce yaşadığı zorlu sürecin ne kadar ağır olduğunu da gözler önüne serdi.

13. Operasyonun Ardından Rahatladı

Çocukluk yıllarından beri burnundaki rahatsızlıkla uğraşan Dalkılıç, bugüne kadar tam 13 kez ameliyat masasına yattı. Tedavi sürecinde zaman zaman farklı yöntemler uygulandı. Kendi kıkırdak dokusunun yetersiz kalması nedeniyle medikal protez de kullanılan şarkıcı, son operasyonla birlikte biraz olsun rahat nefes aldığını anlattı.

Dalkılıç, “Kendimi iyi hissediyorum artık, en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum” diyerek sağlık durumunun şu an için iyi olduğunu belirtti.

Enfeksiyon Sonrası Günlerce Komada Kaldı

Dalkılıç’ın anlattığı geçmişteki süreç ise oldukça ağır. Geçirdiği operasyonlardan birinde enfeksiyon kaptığını söyleyen şarkıcı, sonrasında defalarca ameliyat olmak zorunda kaldığını anlattı.

Yaşadığı zorluğu, “O enfeksiyonda beni defalarca tekrar tekrar ameliyat masasına yatırdı. 11’er saat iki tane akciğer ameliyatı oldum ve komada yattım” sözleriyle anlattı.

“Bu Noktaya Gelmek Bile Bir Mucize”

Doktorların bir dönem kendisine fazla umut vermediğini de söyleyen Dalkılıç, bugün geldiği noktayı adeta mucize olarak görüyor. Bu süreçte hayat tarzını da değiştiren şarkıcı; alkol, sigara, gluten ve şekeri bıraktığını söyledi.

Yaşadığı onca zorluğa rağmen sahnelerden kopmayan Dalkılıç, şimdi hem tedavisine devam ediyor hem de konserleriyle sevenleriyle buluşmayı sürdürüyor.

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