İzmir’de Manifest Konseri Sonrası Şaşırtan Görüntüler!

Manifest’in İzmir Kültürpark’ta verdiği konser, binlerce kişinin katılımıyla oldukça hareketli geçti. Müzik, dans ve eğlenceyle dolu gecenin ardından ise ortaya çıkan görüntüler konserin kendisi kadar konuşuldu. Etkinlik alanında bırakılan çöpler, eğlencenin geride bıraktığı manzarayı gözler önüne serdi.

Eğlence Bitti, Çöpler Kaldı

Konser boyunca alanı dolduran kalabalık, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Ancak gecenin sona ermesiyle birlikte Kültürpark’ın bazı bölümlerinde bambaşka bir görüntü ortaya çıktı.

Konser sonrasında çekilen görüntülerde yerde çok sayıda plastik şişe, bardak ve çeşitli ambalaj atıklarının bulunduğu görüldü. Binlerce kişinin bir araya geldiği etkinliğin ardından özellikle kalabalığın yoğun olduğu noktalarda çöplerin biriktiği dikkat çekti.

Kültürpark’ta Dikkat Çeken Manzara

Gündüz saatlerinde yeşil alanları ve yürüyüş yollarıyla dikkat çeken Kültürpark, konserin ardından bir süreliğine adeta çöplük görüntüsüne büründü. Yere bırakılan plastik şişeler ve bardakların yanı sıra yiyecek ve içecek ambalajları da kameralara yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada da çevre temizliği konusunda yeniden tartışma başlattı. Bir yanda konserin coşkusu ve yoğun katılımı konuşulurken, diğer yanda etkinlik sonrasında geride bırakılan atıklar dikkat çekti.

Eğlencenin Ardından Çevre Tartışması

Büyük organizasyonların ardından etkinlik alanlarının temizlenmesi elbette mümkün. Ancak ortaya çıkan bu görüntüler, kalabalık etkinliklerde çevre bilincinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

Manifest konseri müzikseverlere eğlenceli bir gece yaşatırken, gecenin ardından geride kalan çöpler ise etkinliğin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.