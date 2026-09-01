Kalp Krizi Sonrası İlk Paylaşım! Cem Yılmaz Bakın Nereye Gitti

Cem Yılmaz’dan hayranlarının içini rahatlatan haber geldi. Çanakkale’deki yazlığında geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılan ünlü komedyen tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu oldu. Hastaneden çıktıktan sonra soluğu ailesinin yanında alan Yılmaz, yaşadığı zorlu sürecin ardından ilk karesini de takipçileriyle paylaştı.

Yazlığında Aniden Rahatsızlandı

Cem Yılmaz Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında bulunduğu sırada göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrı hissetti. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri kısa sürede adrese geldi.

İlk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürülen Yılmaz burada yapılan müdahalenin ardından daha kapsamlı tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından ünlü komedyenin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Anjiyo Oldu Damarına Stent Takıldı

Hastanede vakit kaybedilmeden anjiyoya alınan Cem Yılmaz’ın tıkalı damarına balon ve stent uygulandı. Operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Doktorların kontrolleri sonrasında taburcu edilmesine karar verilen ünlü komedyen böylece hastanedeki tedavi sürecini tamamlamış oldu.

Taburcu Olur Olmaz Ailesine Koştu

Hastaneden ayrıldıktan sonra ailesinin yanına giden Cem Yılmaz sevenlerini de merakta bırakmadı. Ünlü komedyen, taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ailesiyle birlikte verdiği kareyle sağlık durumunun iyi olduğuna dair adeta mesaj veren Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. Yaşadığı rahatsızlığın ardından yeniden ailesiyle bir araya gelmesi, sevenleri açısından da güzel bir gelişme oldu.

Cem Yılmaz’ın tedavi sürecini geride bırakıp dinlenmeye çekilmesi beklenirken hayranları da ünlü komedyenin bir an önce tamamen sağlığına kavuşmasını diliyor.