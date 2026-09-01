Tuğba Ekinci Bombayı Patlatıyor! Yeni Şarkı Yolda

Tuğba Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni şarkısının çok yakında dinleyiciyle buluşacağını duyuran ünlü şarkıcı her zamanki iddialı tavrından da ödün vermedi.

Ekinci yayınladığı videonun altına, “Çok yakında yeni şarkımız sizlerle ……. Ben yaparsam kimsede olmayanı yaparım ….. o kadar ))” notunu düştü. Şarkının detaylarını henüz paylaşmayan Ekinci’nin bu sözleri “Yine çok konuşulacak bir projeyle mi geliyor?” sorusunu akıllara getirdi.

İddialı Sözleriyle Yine Gündemde

Tuğba Ekinci kariyeri boyunca yalnızca şarkılarıyla değil, kendine özgü tarzı ve dobra açıklamalarıyla da magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri oldu. Yeni paylaşımındaki “kimsede olmayanı yaparım” sözleri de şarkıcının kendine güvenini bir kez daha ortaya koydu.

Ekinci’nin yeni şarkısının nasıl bir tarzda olacağı ise şimdilik sır gibi saklanıyor. Ancak yaptığı paylaşım yeni çalışmanın klasik bir şarkıdan çok daha iddialı olabileceğinin sinyalini verdi.

“O Şimdi Asker” ile Büyük Çıkış Yapmıştı

Tuğba Ekinci denince akıllara ilk gelen şarkılardan biri kuşkusuz “O Şimdi Asker” oluyor. 2005 yılında yayımlanan şarkı Ekinci’nin kariyerindeki en dikkat çekici çıkışlardan biri haline geldi. Spotify verilerinde de parça sanatçının en çok dinlenen çalışması olarak öne çıkıyor.

Sonraki yıllarda “Boynuz”, “Condom”, “Hadi Kızım”, “100 Derece”, “Para Babası” ve “Kahpe Kader” gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdüren Ekinci, 2026’da da yeni üretimlerine devam ediyor.

Şimdi gözler Ekinci’nin “kimsede olmayan” diye tanımladığı yeni şarkısında. Şarkının ne zaman yayınlanacağı ve nasıl bir sürprizle geleceği ise merak konusu.