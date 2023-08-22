Veda Mektubu’ndan muhteşem final…

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi yayınlanan final bölümüyle de büyük ilgi gördü. Reytinglerde günün en çok izlenen dizisi olmayı başaran Veda Mektubu; Total kategorisinde 2.47 reyting yüzde 9,52 izlenme payı, 20+Abc1 kategorisinde 2.55 reyting yüzde 9,38 izlenme payı ile, Ab kategorisinde ise 1.80 reyting ve 7,46 izlenme payı aldı. Dizinin final bölümü sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.