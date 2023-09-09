Ve SSK BAĞ-KUR'lu İçin Zam Vakti! 4A 4B 4C Karar Kılındı! Yüzde 37+ Refah Payı En Düşük 10,417 TL Açıklandı

Emeki 2023'e güzel başlamıştı. Emekliye özel olarak sunulan imkanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. EYT onayı, en düşük emekli maaş zammı ve ikramiye zammı sonrasında TEmmuz'da yüzde 25 zam oranı emekliye nazar değdi dedirtmişti. Emekliye yapılan zam oranı memura yapılan zam oranının kat be kat altında olunca, emeklinin gözü kulağı ek zam ve seyyanen artışa çevrilmişti. Emekli maaş zammı ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz son dakika emekli maaşı ile alakalı açıklamalar yaptı. Emekliye ek zam ile alakalı açıklama yapan Yılmaz dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz sözleri ile emekliyi heyecanlandırdı. Peki emekliye ek zam düzenlemesi ne zaman gelecek? geçtiğimiz gün basın mensupları ile yapılan toplantı kapsamında Orta vadeli program değerlendirmesinde emekli zammı ile alakalı gelişmeler emeklinin adeta gözünü açtırdı. Ovp değerlerinin ülkedeki en gerçekçi açıklama olduğunu belirten Yılmaz; bu oranların maaşlara ekleneceğini belirtti.

Türkiye Orta vadeli programı kapsamında yapılan değerlendirme ile birlikte yıl sonu enflasyon tahmini %65 olarak açıklandı. Bu da emekli maaşlarına yapılacak olan Zam konusunda artı rakamların ekleneceğini göstergesi olarak karşımıza çıkacak. Ocak zammı ile alakalı Enflasyon bilgileri açıklanmışken SSK ve bağ-kur emeklilerine 37.76 oranına ek refah payının da ekleneceği bildirildi. Memur ve emeklilerin Ocak 2024'te alacağı zamlar hemen hemen bu oranlar ile tahmin edilirken SSK ve bağ-kur emeklilerinin enflasyon zammının üstüne %15'lik bir artış ekleneceği söyleniyor.

Ocak maaş zammı sızdı

2023 yılı toplam enflasyon oranı %65 olacağı tahmin ediliyor. 2. yarıda da bu oranın %37,36 olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda emekliye %37'nin üzerinde iyileştirme hazırlığı için de olunduğu Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildiriliyor.

Ek zam ne zaman verilecek

Emeklilere Ocak 2024'te ilk zamlı ödemelerin yapılması beklenirken bu tarihten önce de ara zam şeklinde formüllerin uygulanabileceği ve en düşük emekli aylığı ödemesi olan 7.500 TL'nin de yükseltilmesinin söz konusu olabileceği bildiriliyor.

Maaşlarda durum ne olacak?

En düşük emekli maaşı 7.500 TL iken yüzde 37.76 Zamlı maaş ile 10.332 TL ulaşacak. Ancak buna iyileştirme olarak refah Payı da ekleneceği bildiriliyor.

Intibak yasası çıkacak mı

TBMM Ekim ayında açılacak torba yasa kapsamında intibak yasası ile alakalı da düzenlemelerin görüşüleceği biliniyor. Konu ile alakalı gözler Ankara'ya çevrilerken geçtiğimiz sene uygulanan intibak düzenlemesi maaşlara artı 350 TL olarak yansıtılmıştı. Ancak yeni intibak yasası ile alakalı olarak henüz resmi açıklama yapılmadı.