Vasfiye Teyze'den Nevra'ya... Gonca Vuslateri Kariyer Basamaklarını Böyle Tırmandı!

Gonca Vuslateri bugün farklı karakterlere hayat veren başarılı oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. Onu geniş kitlelerin tanımasını sağlayan dönüm noktalarından biriyse hiç kuşkusuz Yalan Dünya dizisindeki Vasfiye Teyze performansı oldu. Fakat Vuslateri'nin sahne ve ekran yolculuğu, bu unutulmaz karakterden çok daha önce başladı. Çocuk yaşta aldığı eğitimden tiyatro çalışmalarına, ilk televizyon deneyimlerinden dikkat çeken dizi rollerine uzanan uzun bir kariyerin ardından bugün bambaşka karakterlerle izleyici karşısına çıkıyor.

Oyunculuk Eğitimi Çocuk Yaşta Başladı

2 Eylül 1986'da Bursa'da dünyaya gelen Gonca Vuslateri, oyunculuğa oldukça küçük yaşlarda ilgi duydu. Sekiz yaşında Bursa Berna Yılmaz Çocuk Tiyatrosu'nda eğitim almaya başladı. Lise döneminde Enis Fosforoğlu'yla çalışan oyuncu, 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim görmeye başladı ve buradan mezun oldu.

Vuslateri'nin profesyonel oyunculuğa ilk adımıysa Ruhsar dizisiyle geldi. Ardından Eyvah Kızım Büyüdü, Aliye, Büyük Buluşma ve Kız Babası gibi yapımlarda rol aldı. Televizyondaki çalışmalarını sürdürürken tiyatroyu da kariyerinin önemli bir parçası olarak korudu.

Tiyatro Sahnesinde Kendini Gösterdi

Vuslateri'nin kariyerinde tiyatronun ayrı bir yeri bulunuyor. DOT Tiyatrosu'nda Punk Rock ve Vur Yağmala Yeniden gibi oyunlarda sahne alan oyuncu, Punk Rock ile ilk ödülünü kazandı. Daha sonra Craft Tiyatro'da Kabin oyununda, Pürtelaş Tiyatro'daysa Martı'da rol aldı.

Bu dönem, oyuncunun farklı karakterleri deneyimlediği ve sahnedeki performansıyla kendisini geliştirdiği yıllar oldu. Televizyondaysa asıl çıkışını getirecek proje çok geçmeden karşısına çıktı.

Vasfiye Teyze ile Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açıldı

2012'de yayın hayatına başlayan Yalan Dünya, Gonca Vuslateri'nin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Dizide önce Eylem karakterini canlandıran oyuncu, ilerleyen bölümlerde Vasfiye Teyze rolünü de üstlendi. Karakter kısa sürede dizinin en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü.

Vuslateri, yıllar sonra verdiği bir röportajda Vasfiye Teyze'nin kendisi için özel bir karakter olduğunu anlatmıştı. Bu rolün ardından oyuncunun adı, özellikle karakter oyunculuğundaki başarısıyla daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

Ekranda Farklı Karakterlerle Yoluna Devam Etti

Yalan Dünya sonrasında Vuslateri, birbirinden farklı rollere yöneldi. Gönül İşleri dizisindeki Kader ve Anne dizisindeki Şule karakterleri bunların öne çıkan örnekleri arasında yer aldı. 2018'deyse Tehlikeli Karım dizisinde Derin karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Sinema tarafında da Bornova Bornova, Kaybedenler Kulübü, Bizans Oyunları, Düğüm Salonu ve Cenazemize Hoşgeldiniz gibi yapımlarda rol aldı. Böylece kariyerini tek bir karakterle sınırlamadan farklı türlerdeki projelerle genişletti.

Şimdi Sıra Nevra'da

Gonca Vuslateri'nin kariyerindeki yeni duraksa Ömür Usta dizisindeki Nevra Arıkan karakteri oldu. Nevra; güçlü, kontrollü ve kusursuz görünmeye alışkın bir kadın. Vuslateri de karakteri tutkulu, takıntılı ve çocuğuna fazlasıyla düşkün bir anne olarak tanımlıyor.

Çocuk yaşta tiyatro eğitimiyle başlayan bu yolculuk, yıllar içinde Vasfiye Teyze gibi unutulmaz bir karaktere, ardından farklı sinema ve televizyon rollerine uzandı. Bugünse kariyerinin yeni döneminde Nevra ile seyirci karşısına çıkıyor.