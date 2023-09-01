‘Vartolu Saadettin' Geliyor! Yine Show TV'de Bakın Ne Hale Bürünecek

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, yeni projesi ile çok konuşulacak - Yılan Hikayesi dizisi ile ünlü olma yolunda ilk adımı atan sonrasında da Çukur dizisi ile adeta gönülleri fetheden Erkan Kolçak Köstendil, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Hayranları hangi dizide rol alacak sorularını sorarken, Erkan Kolçak Köstendil hakkında son dakika gelişmeler mevcut. Baba olması sonrasında ekranlardan ayrı kalan Erkan Kolçak Köstendil, aradan geçen 2 sene sonrasında ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Erkan Kolçak Köstendil hangi projede yer alacak? Erkan Kolçak Köstendil hangi dizide oynayacak?

Geçtiğimiz hafta TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrıldığını açıklayan Deniz Baysal Yurtçu yeni projesini açıklamıştı. Teşkilat'ın başarılı ismi, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinde yer alacak iken son dakika gelişmelerde Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte başrolü oynayacakları belirtildi.

‘Ne Gemiler Yaktım’ dizisinde Deniz Baysal ve Devrim Özkan‘la birlikte baş komiser ‘Toprak’ karakterini canlandıracak. Dizide diğer diğer başrol karakteri için de Buğra Gürsoy ile anlaşılma aşamasında olduğu belirtilmişken, dizinin oyuncu aşaması yavaş yavaş tamamlanıyor. Ne Gemiler Yaktım dizisinin EKim ya da Kasım ayında başlayacak