Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Uçakla Van'a Getirildi

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul’daki adli işlemlerinin neticelenmesiyle Van’a ulaştı. Mali polisin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan sosyal medya fenomeni kara para aklama soruşturması çerçevesinde ifadesini vermek üzere soruşturmanın merkezine intikal etti. Güvenlik güçleri, şüpheli kadını uçaktan iniş saatinin hemen peşinden işlemlerin devamı için emniyet birimlerine sevk etti.

Düğündeki Gösterişli Merasim Tahkikatı Başlattı

Soruşturmanın fitilini çiftin Van’da tertiplediği şaşaalı düğün merasimi ateşledi. Takı töreni ve lüks harcamaların dijital platformlarda yoğun biçimde paylaşılması kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Paylaşılan video kayıtlarını doğrudan incelemeye alan Van Cumhuriyet Başsavcılığı kaynağı belirsiz finansal harcamaların izini sürmek amacıyla vakit kaybetmeden harekete geçti. Yargı organları suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama isnadıyla kapsamlı bir tahkikat açtı. Emniyetteki sorgusunun bitmesiyle adliyeye çıkarılan damat Mehmet Fatih Tançalan nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK Raporu Soruşturma Çemberini Genişletti

Mali Suçları Araştırma Kurulu uzmanlarının hazırladığı resmi MASAK raporu adli sürecin yönünü doğrudan şüphelilerin aile bireylerine çevirdi. Şüpheli para transferlerini ve finansal hareketleri titizlikle mercek altına alan denetmenler somut verilere ulaştı. Elde edilen bulguların ışığında operasyon ağını genişleten güvenlik birimleri Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O.’yu İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı. Dosyanın Van ayağında ise polis ekipleri, tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın Muradiye ilçesinde ikamet eden akrabası M.S.T.’yi iki gün önce yakalayarak sorgu merkezine teslim etti.

Sağlık Kontrolü Sonrası Adliyeye Sevk Bekleniyor

Hakkındaki arama kararı doğrultusunda adresi belirlenen Çağla Öz Tançalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Megakentteki bürokratik prosedürleri noktalayan emniyet mensupları şüpheliyi hava yoluyla Van Ferit Melen Havalimanı’na nakletti. Güvenlik çemberi eşliğinde aprondan çıkarılan sosyal medya figürü rutin sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki kontrollerin son bulmasıyla Van İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilen Tançalan’ın buradaki ifade verme sürecinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılması bekleniyor.