Haysiyet'in Mehmet'i Doğukan Güngör Kamyonet Sahnesini Açıkladı

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı projesi Haysiyet ekrana gelen hareketli sahneleriyle dijital dünyada geniş bir tartışma başlattı. Dizide Mehmet karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün yer aldığı kamyonet sahnesi izleyiciler arasında çekimlerin yapay zekâ ile üretildiği iddialarını doğurdu. Sosyal ağlarda hızla yayılan yorumların ardından genç aktör sette çekilen kamera arkası görüntülerini yayımlayarak gerçeği açıkladı.

"Masa Başında Değil Emekle Çekildi"

Güngör günümüz dünyasında teknolojik dönüşüm nedeniyle gerçek ile sanal içerikleri ayırt etmenin zorlaştığını belirtti. Çekilen sahnenin bilgisayar ortamında değil, fiziksel çaba ve titizlikle üretildiğini vurgulayan oyuncu aksiyon planlarında dublör kullanmaktan kaçındığını aktardı. Hikâyede Mehmet karakteriyle özdeşleşen ve "Uğur" adını verdiği kamyonetle sette tam bir uyum yakaladığını ifade eden oyuncu direksiyon başındaki deneyiminin zorlu sahneleri kolaylaştırdığını dile getirdi.

Yönetmen Eda Teksöz Galata Köprüsü Çekimlerini Anlattı

Sahneye dair merak edilen teknik detaylara yapımın yönetmeni Eda Teksöz açıklık getirdi. Galata Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen çalışma sürecini paylaşan Teksöz hazırlıklara sabah saat 08.00 sularında başladıklarını bildirdi. Köprünün yaya ve araç trafiği açısından tenha olduğu erken saatleri seçtiklerini aktaran tecrübeli yönetmen gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi. Teksöz hiçbir dijital yazılım veya yapay zekâ uygulaması kullanmadan sahneyi doğrudan kendi kameralarıyla kaydettiklerini vurguladı.

Salı Akşamları Kanal D Ekranında

Süreç Film imzasını taşıyan dizi güçlü olay örgüsü ve başarılı oyuncu tercihleriyle dikkat çekiyor. Kerem Alışık ve Reha Özcan gibi usta aktörlerin sürüklediği yapımda Merih Öztürk, Burak Çelik ve Ayça Varlıer de hikâyenin kilit noktalarında seyirci karşısına çıkıyor. Gerçekçi sahneleriyle prodüksiyon kalitesini ortaya koyan yapım her salı saat 20.00’de Kanal D ekranında yayın macerasını sürdürüyor.