Pınar Altuğ Sitem Etti, Yağmur Atacan'ın Yanıtı Olay Oldu!

Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan magazin dünyasının en istikrarlı evliliklerinden birine imza atıyor. 2008'de nikâh masasına oturan ve 2009'da kızları Su’yu kucaklarına alan çift evliliklerinin 18’inci yılında aralarında geçen neşeli diyalogla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ikilinin romantizm üzerine yaptığı son konuşma takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Pınar Altuğ'dan Romantik Jest Sitemi

Birlikteliklerinde on sekizinci yılı tamamlayan ikili zaman zaman gündelik hayatlarına dair açık yürekli açıklamalar yapıyor. Pınar Altuğ eşinin zaman içindeki alışkanlık değişimine değindi. Hayat arkadaşının artık ilk yıllardaki gibi sürprizler planlamadığını ve romantik jestleri bıraktığını belirten oyuncu sitem dolu sözlerini samimi bir tavırla aktardı. Sanatçının tespiti uzun süreli beraberliklerde heyecanın nasıl korunduğu yönündeki tartışmaları canlandırdı.

Yağmur Atacan'dan Kahkaha Yaratan Karşılık

Eşinin romantizm beklentisini yanıtsız bırakmayan Yağmur Atacan duruma doğrudan mizahi bir yaklaşımla müdahale etti. Kendisini kahkahalar eşliğinde savunan Atacan "Koskoca adamım, ne yapayım bu saatten sonra?" diyerek konuyu eğlenceli bir boyuta taşıdı. Atacan’ın sergilediği dürüst tutum sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Binlerce kişi uzun soluklu evliliklerde karşılıklı mizahın önemine vurgu yaparak Atacan'ın esprisine ortak oldu.

18 Yıllık Evliliğin Sarsılmaz Dengesi

Magazin basınının yakından takip ettiği çift aralarındaki yaş farkı ve ilişki yapıları hakkında üretilen yorumları daima serinkanlılıkla karşılıyor. Yıllar boyunca sansasyonel polemiklerden titizlikle kaçınan çift kızları Su ile kurdukları huzurlu aile düzenini başarıyla sürdürüyor. Küçük atışmalarında dahi aralarındaki güçlü bağı hissettiren Altuğ ve Atacan sergiledikleri bu olgun ve yalın duruşla sanat camiasında örnek gösterilen çiftler arasındaki yerini koruyor.