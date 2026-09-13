Bülent Ersoy Sahneye Çıktı: Yeşil Elmalı Kostümü Olay Oldu

Bülent Ersoy son konserinde tercih ettiği sıra dışı sahne kostümüyle müzik dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Repertuvarındaki klasik eserleri güçlü vokaliyle seslendiren ünlü sanatçı bu defa şarkılarından çok görsel tercihiyle öne çıktı. Canlı performans sergilediği mekânda dinleyicilerin karşısına yeşil tonların hakim olduğu özel bir tasarımla çıkan sanatçı kıyafetindeki elma figürleriyle bütün bakışları üzerinde topladı.

Yeşil Tonlar ve Meyve Motifleri

Her sahne programında farklı bir görsel kimlik sunmayı ilke edinen usta sanatçı bu defa doğadan esinlenen bir konseptle seyircisini selamladı. Kumaş seçiminde canlı yeşil tonlara yer veren tasarımcılar kıyafetin gövde ve etek bölümlerine dikkat çekici elma figürleri yerleştirdi. Sahne ışıkları altında parlayan bu meyve motifleri konukların odak noktası haline geldi. Sanatçı eserlerini yorumlarken sergilediği teatral jestleri bu özgün kostüm tasarımıyla buluşturarak sahne atmosferine belirgin bir dinamizm kazandırdı.

Dijital Dünyada Geniş Yankı

Konser anında salondaki izleyiciler tarafından kaydedilen fotoğraf ve videolar dakikalar içinde internet mecralarına taşındı. Sosyal ağ kullanıcıları sanatçının elma detaylı kıyafetini binlerce paylaşım ve değerlendirmeyle gündeme taşıdı. Çok sayıda takipçi, Ersoy'un her dönem şaşırtmayı başaran cesur stilini takdir ederken kimi kullanıcılar da tasarımın klasik sahne anlayışının çok ötesinde kaldığını dile getirdi. Kısa sürede trend listelerine tırmanan görüntüler dijital platformlarda günün en çok konuşulan magazin içeriklerinden biri oldu.

Sahne Modasında Fark Yaratan Çizgi

Yarım asrı aşan kariyeri boyunca daima görkemli ve çarpıcı elbiselerle izleyici karşısına çıkan Bülent Ersoy bu tercihiyle sahne sanatlarındaki sıra dışı tavrını bir kez daha tazeledi. Sahne kostümlerinde sıradanlıktan uzak duran usta yorumcu geleneksel gazino estetiğini deneysel dokunuşlarla harmanlamayı sürdürüyor. Kıyafeti hazırlayan moda ekibinin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek olsa da yeşil elmalı kostüm sanatçının popüler sahne arşivinde şimdiden unutulmaz bir yer edindi.