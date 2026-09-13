Selahattin Paşalı, Şapkacı Kadınlar Dizisinin Başrolü Oldu

Televizyon dünyasının merakla beklediği dönem projesi "Şapkacı Kadınlar"ın erkek başrol oyuncusu netleşti. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği O3 Medya imzalı yapım güçlü kadrosuyla yeni sezona hazırlanıyor. Son olarak "Kıskanmak" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Selahattin Paşalı iddialı projenin ekibine dahil oldu. Başarılı aktör yapımda Pınar Deniz ile başrolü paylaşarak ekrana dönecek.

Rıza Rolüyle Ekranlara Dönüyor

Canlandırdığı özgün karakterlerle beğeni toplayan Selahattin Paşalı dizide Rıza figürüne hayat verecek. Hikâyenin dramatik örgüsünde merkezi bir noktada duran Rıza olayların akışını doğrudan etkileyecek. Pınar Deniz’in canlandıracağı Ayşe ile Rıza arasındaki etkileşim dönemin çalkantılı atmosferinde filizlenen güçlü bir anlatıyı izleyiciye sunacak. Son dönemde sergilediği başarılı oyunculuk grafiğiyle öne çıkan Paşalı bu projeyle birlikte cumhuriyetin kuruluş yıllarına uzanan tarihi bir serüvende yeteneğini sergileyecek.

Afiş Çekimi İçin Objektif Karşısına Geçtiler

Ekip, kasım ayında başlayacak set takvimi öncesinde tanıtım sürecine hız verdi. Selahattin Paşalı ile Pınar Deniz yapımın tanıtım çalışmaları kapsamında bugün afiş çekimi için stüdyoya girdi. Tecrübeli yönetmen Ömür Atay’ın çekeceği dizinin senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor. Anlatı İzmir’in kurtuluş mücadelesi yıllarındaki toplumsal dinamikleri ve Şapka Devrimi sürecini merkezine yerleştiriyor. Başrol oyuncuları dönemin tarihi dokusunu yansıtan özel kostümlerle objektif karşısında ilk pozlarını verdi.

Prodüksiyon Kasım Ayında Sete Çıkıyor

Uygulayıcı yapımcılığını Suzan Sümeli’nin yürüttüğü dizi yayın hayatını NOW ekranlarında sürdürecek. Yapım şirketi O3 Medya tarihsel arka planı gerçeğe uygun biçimde canlandırmak adına plato ve dekor hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. İzmir’in Milli Mücadele ruhunu ekrana taşımayı hedefleyen teknik kadro kasım ayında çekim maratonunu başlatacak. Kanal yönetiminin titizlikle yaklaştığı yapım dönemin toplumsal değişimini sahici bir dille anlatırken Rıza karakterinin serüveni hikâyeye güçlü bir ivme kazandıracak. İki başrol oyuncusunun uyumu ise şimdiden sektör kulislerinde büyük beklenti yaratıyor.