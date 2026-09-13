Semiramis Pekkan'dan Müziğe Dönüş Sinyali

Ajda Pekkan'ın konserine katılan Semiramis Pekkan müziğe dönüp dönmeyeceği sorusuna verdiği sürpriz yanıtla hayranlarını heyecanlandırdı.

Semiramis Pekkan'dan Müziğe Dönüş Sinyali
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 17:37

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda biletleri günler öncesinden tükenen görkemli bir konser verdi. Dinleyicileriyle kurduğu diyaloglar, esprileri ve yüksek tempolu danslarıyla geceyi renklendiren tecrübeli yorumcu yeni şarkısı "Şahsen Ben"i ilk defa canlı icra etti. Söz ve bestesi Tamer Gürsoy’a, düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan eser modern ritimleri ve güçlü anlatımıyla Harbiye seyircisinden büyük alkış aldı.

Kardeşine Destek İçin Harbiye'deydi

Gecenin en dikkat çeken anı ise kulis girişinde gerçekleşti. Süperstar’ın kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Semiramis Pekkan Harbiye gecesinde ablasını yalnız bırakmadı. Konser alanına küçük bir Ajda Pekkan hayranıyla birlikte adım atan usta isim kapıda kendisini karşılayan muhabirlerle sohbet etti. Yanındaki küçük misafirin sevincini paylaşan Pekkan, "O hem Ajda hem Semiramis hayranı. Şimdi kendisini Ajda Hanım ile tanıştıracağım. Hepimiz çok heyecanlıyız" diyerek kulise geçti.

"Müziğe Dair Bir Sürpriz Olabilir"

Uzun yıllardır profesyonel sahne hayatından uzak duran Semiramis Pekkan gazetecilerin yönelttiği "Tekrar müziğe dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu doğrudan yanıtladı. Beklenmedik soru karşısında tebessüm eden ünlü sanatçı "Şu an planlanan somut bir çalışma yok. Ama her an bir sürpriz olabilir" cevabını verdi. Pekkan’ın bu temkinli yaklaşımı Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara ses veren tecrübeli sanatçının yıllar sonra yeniden stüdyoya girip şarkı kaydedebileceği yönündeki beklentileri canlandırdı.

Turne Bursa ve Ankara ile Devam Edecek

1970'li yıllarda çıkardığı hit plaklar ve rol aldığı sinema filmleriyle kültür dünyasında iz bırakan Semiramis Pekkan verdiği yanıtla magazin kulislerini hareketlendirdi. Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarına doyumsuz saatler yaşatan Ajda Pekkan ise sonbahar konser takvimini hız kesmeden sürdürüyor. Sanatçı turne programı çerçevesinde 18 Eylül akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 30 Eylül tarihinde ise Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde sahne alarak dinleyicileriyle buluşacak.

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