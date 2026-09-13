Hakan Dinçkol Yeraltı Kadrosunda: Yeni İmajıyla Dönüyor

NOW ekranlarının dikkat çeken yapımı "Yeraltı" ikinci sezon hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı. Yapım ekibi okuma provalarının ardından 11 Eylül tarihinde başlayan çekimlerle yeni bölümler için yoğun bir çalışma temposuna adım attı. Ekran serüvenine 7 Ekim akşamı kaldığı yerden devam etmeyi planlayan dizi kadrosuna kattığı isimlerle hikâyesini genişletiyor. İkinci sezon öncesinde yapımın ekibine katılan son isim oyuncu Hakan Dinçkol oldu.

Konsey Masasında Yeni Bir Güç

Başarılı aktör Hakan Dinçkol dizinin yeni sezonunda "Konsey Üyesi" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Hikâyedeki güç dengelerini doğrudan etkileyecek bir figürü canlandıracak olan oyuncu bu rol için özel bir hazırlık süreci yürütüyor. Karakterin sert ve kararlı duruşunu yansıtmayı amaçlayan aktör kamera karşısına bütünüyle yenilenmiş bir imajla geçecek. Geçtiğimiz yayın döneminde yine NOW ekranında izleyiciyle buluşan "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinde rol alan sanatçı böylece aynı kanaldaki ekran yolculuğunu sürdürecek.

Genişleyen Oyuncu Kadrosu

Yapımcılar ikinci sezon kurgusunu daha dinamik kılmak adına kadroya etkili takviyeler yaptı. Ekibe katılan aktör İsmail Hacıoğlu projenin dramatik yapısına yeni bir soluk kazandıracak. Başarılı oyuncu Şükran Ovalı da yeni bölümlerde tansiyonu belirleyen figürler arasında yerini alacak. Hikâyenin duygusal örgüsünü çocuk oyuncu Azra Aksu desteklerken tecrübeli aktör Ekrem Tamer olayların gidişatını değiştiren dönüm noktalarında rol alacak. Karakterler arasındaki yeni hesaplaşmalar sezonun ana çatışmasını belirleyecek.

Ekim Ayında Ekran Yolculuğu Sürüyor

Set çalışmalarını hızlandıran yapım grubu 7 Ekim tarihindeki sezon açılışına yetişmek için titiz bir takvim yürütüyor. Yönetmen ve teknik ekip ilk sezonda yakalanan görsel çıtayı korumayı hedefliyor. İstanbul'un farklı semtlerinde kurulan setler yeni oyuncuların katılımıyla birlikte hareketli bir çalışma ortamına sahne oluyor. Kanal yönetiminin yeni yayın döneminde güven duyduğu projeler arasında bulunan yapım yenilenen kadrosuyla sonbahar rekabetinde güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.