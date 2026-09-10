Vanlı Kara Haydar’ın Eşi Çağla Öz de Gözaltında!

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında yaşanan gelişmelerden sonra şimdi de eşi Çağla Öz gündeme geldi. Tançalan’ın tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün de gözaltına alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz dönemde yaptıkları lüks yaşam paylaşımları ve gösterişli düğünleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı. Ancak son yaşanan gelişmelerle birlikte olayın seyri tamamen değişti.

Düğündeki Altınlar Gündem Olmuştu

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün düğününde gelinin başından aşağıya adeta altın yağmış ziynet eşyaları ve sergilenen para ile döviz sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerin çok konuşulmasının ardından MASAK’ın da harekete geçtiği belirtilmişti.

Tançalan’ın ifadesinde ise düğünde takılan altınların kiralık olduğunu söylediği aktarılmıştı. Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı ve dikkat çeken yaşam tarzları da mercek altına alındı.

Çağla Öz Hesaplarını Kapatmıştı

Tançalan’ın gözaltına alındıktan sonra Çağla Öz’ün sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkat çekmişti. Özellikle düğünde sergilenen altınları ve lüks yaşamını paylaştığı hesapların kapanması sosyal medyada çeşitli yorumlara neden olmuştu.

Şimdi ise Öz’ün de soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte olay yeniden gündeme geldi. Gelişme çiftin takipçileri arasında da büyük şaşkınlık yarattı.

Mal Varlıkları Araştırılıyor

Soruşturmanın merkezinde çiftin mal varlığı, lüks yaşam paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı bulunuyor. Yetkililerin bu varlıkların kaynağıyla ilgili inceleme yaptığı aktarılıyor.

Soruşturmanın bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve Çağla Öz hakkında ne gibi bir işlem yapılacağı ise merakla bekleniyor.