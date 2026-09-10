Mehmet Ali Erbil Kalp Krizi Geçirdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. 69 yaşındaki Erbil’in önceki gün evinde aniden fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yakınları durumu fark eder etmez ünlü şovmeni vakit kaybetmeden hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Erbil’in kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlendi.

Tıkalı Damarına Stent Takıldı

Hastaneye ulaştırılmasının ardından Erbil için hızlı bir şekilde harekete geçildi. Yapılan müdahale sonucunda tıkalı kalp damarına stent takıldığı öğrenildi. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ünlü şovmenin sağlık durumu şu an için iyi.

Tedavisinin tamamlandıktan sonra hastaneden taburcu edilerek dinlenmek üzere evine geçti. Bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi. Haber özellikle Erbil’in uzun yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarını bilen hayranlarını da oldukça endişelendirdi.

Daha Önce de Kalp Krizi Geçirmişti

Mehmet Ali Erbil’in kalp kriziyle ilgili ilk sınavı bu değil. 2018 yılında da kalp krizi geçirmişti. Yıllar sonra yeniden böyle bir sağlık problemi yaşaması sevenlerini bir kez daha korkuttu.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen isimlerden biri de Cem Yılmaz.. Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası Mehmet Ali Erbil’den gelen haber magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Sahnelere Dönmeye Hazırlanıyordu

Mehmet Ali Erbil’in önünde heyecanla beklediği bir proje de bulunuyor. Uzun bir aranın ardından “Hayatım Yalan” oyunuyla tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erbil’in dinlenme sürecinin ardından yeniden sahnelere dönmesi bekleniyor. Sevenlerinin ise ünlü şovmenden gelecek güzel haberleri yakından takip ettiği görülüyor.