Talihsiz Kazayı Atlatan Deniz Seki’den Sahne Müjdesi!

Şarkıcı Deniz Seki yaşadığı talihsiz kaza sonrası yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Evinde balkonunda düşmesi sonucu leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme meydana gelen Seki geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu oldu.

Bir süredir evinde dinlenen ünlü şarkıcı sağlık durumuyla ilgili sevenlerini de bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. Bu süreçte zamanının büyük bölümünü evinde geçiren Seki iyileşmek için elinden geleni yaptığını söylüyor.

Evde Şarkı Söylemeye Devam Ediyor

Sanatçı yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen müzikten kopmuş değil. Evinde şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşarak şan derslerine devam ettiğini anlattı.



Seki iyileşme sürecinin düşündüğünden daha sakin ilerlediğini ancak her geçen gün kendisini biraz daha iyi hissettiğini söyledi. Bu dönemi mümkün olduğunca güzel değerlendirmeye çalıştığını belirten şarkıcı müziğin kendisine moral verdiğini de açıkça ortaya koydu.

Sahnelere Dönmek İçin Hazırlanıyor

Aklındaki en büyük hedeflerden biri ise yeniden sahneye çıkmak. Sevenleriyle konserlerde buluşacağı günleri şimdiden iple çektiğini söyleyen sanatçı bunun için evde çalışmalarına devam ediyor.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen sahne heyecanını kaybetmeyerek konser hazırlıklarını da aksatmıyor. Yeniden mikrofonun başına geçmek ve dinleyicileriyle buluşmak için sabırsızlandığını ifade ediyor.

“Müzik Benim İçin Hayata Tutunmak”

Deniz Seki için müziğin yalnızca yaptığı bir iş olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Sanatçı müziğin hayatındaki yerini anlatırken oldukça samimi ifadeler kullandı.

Müziğin kendisi için nefes almak, iyi hissetmek ve hayata tutunmak anlamına geldiğini söyleyen Seki, yaşadığı bu zor dönemde de en büyük desteği yine müzikten alıyor. Şimdi gözler Deniz Seki’nin tamamen iyileşerek yeniden sahneye çıkacağı güne çevrilmiş durumda.