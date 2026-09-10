Sinan Çetin Dede Oluyor! Ailede Büyük Bebek Heyecanı

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in ailesinden gelen güzel bir haber var. Çok yakında ilk kez dede olmanın heyecanını yaşayacak. Yönetmenin büyük oğlu Rüzgar Çetin ile Mina Çebi’nin bebek beklediği öğrenildi.

Bu güzel haberin aile içinde büyük bir mutluluk yarattığı belirtilirken genç çiftin de şimdiden tatlı bir hazırlık telaşına girdiği konuşuluyor. Yani Çetin ailesinde artık filmlerden çok bebek heyecanı var!

Rüzgar Çetin ve Mina Çebi İki Yıl Önce Evlenmişti

Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin ile Beşiktaş’ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi’nin kızı Mina Çebi yaklaşık iki yıl önce hayatlarını birleştirmişti. O dönem magazin dünyasının da yakından takip ettiği düğünle evlenen çift şimdi ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açacak.

Rüzgar Çetin ve Mina Çebi’nin ilk bebeklerini kucaklarına alacak olması aileleri için de ayrı bir heyecan anlamına geliyor. Özellikle Sinan Çetin’in ilk kez dede olacak olması bu mutluluğu daha da özel hale getiriyor.

Ailede Çifte Torun Heyecanı

Bebek haberi yalnızca Sinan Çetin’i değil Mina Çebi’nin babası Ahmet Nur Çebi’yi de sevindirdi. Böylece iki ailede birden tatlı bir torun heyecanı yaşanmaya başladı.

Aktarılan bilgilere göre Sinan Çetin ve Ahmet Nur Çebi güzel haberi büyük bir sevinçle karşıladı. Genç çiftin de bebekleri için hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Minik Bebek İçin Geri Sayım

Rüzgar Çetin ve Mina Çebi’nin bebek heyecanı şimdiden aileyi sarmış durumda. Henüz bebeğin ne zaman dünyaya geleceğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, çiftin ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanması sevenlerini de mutlu etti.

Sinan Çetin ise kariyerindeki başarılarının yanına şimdi yepyeni ve çok daha özel bir unvan eklemeye hazırlanıyor: Dede!