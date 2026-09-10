Tülin Şahin’den Podyumlara Sitem! Bakın Ne Dedi

Ünlü model Tülin Şahin bir markanın Roma’da başlayan global kutlamalarının İstanbul ayağında objektiflerin karşısına çıktı. Tarihi Şerefiye Sarnıcı’nda düzenlenen buluşmaya katılan Şahin gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yıllardır podyumlarda gördüğümüz Tülin Şahin hem şıklığı hem açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Modellik dünyasındaki değişim hakkında konuşan Şahin’in sözleri ise özellikle dikkat çekti.

“Biz Hâlâ Bu Mesleği Sürdürüyoruz”

Son yıllarda defilelerin ve podyumlarda yürüyen modellerin sayısının azalması sık sık konuşuluyor. Tülin Şahin de bu konuya sessiz kalmadı. Günümüzde bu işi yapan model sayısının oldukça azaldığını söyleyen Şahin kendisinin ise mesleğini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Şahin’in “Biz hâlâ bu mesleği sürdürüyoruz. Zaten artık bunu yapan birkaç kişiyiz” sözleri modellik sektöründeki değişime dikkat çekerken adeta geçmişe de küçük bir gönderme yaptı.

Yıllardır moda dünyasının içinde olan deneyimli model podyumların eski hareketliliğinin kalmadığını ancak mesleğine devam eden isimlerden biri olduğunu böylece bir kez daha ortaya koydu.

Victoria’s Secret Gecesinde de Dikkat Çekmişti

Son dönemdeki dikkat çeken anlardan biri de Victoria’s Secret davetinde yaşanmıştı. Tercih ettiği tarzla geceye damgasını vuran Şahin yine moda dünyasının radarına girmeyi başarmıştı.

Yıllardır farklı markalar ve önemli organizasyonlarla adından söz ettiren model moda dünyasında deneyimli isimler arasında yer alıyor.

Podyumların Deneyimli İsmi

Modellik kariyerini sürdüren Tülin Şahin sektörün geçirdiği değişime rağmen podyumlardan kopmuyor. Özellikle yeni nesil modellerin öne çıktığı dönemde deneyimli isimlerin sayısının azalması da dikkat çekiyor.

Şahin’in “mesleği hâlâ sürdürüyoruz” sözleri, aslında bu değişimin en kısa özeti gibi. Görünen o ki Tülin Şahin podyum ışıklarının tamamen sönmesine hiç niyetli değil.