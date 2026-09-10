Serhat Kılıç’ın Yerine Gelen İsim Bomba! Teşkilat’ta Yeni Dönem

“Teşkilat” dizisinde oyuncu değişikliği yaşanacağı bir süredir konuşuluyordu. Serhat Kılıç’ın hayatını kaybetmesinin ardından dizide canlandırdığı Yadigar karakterinin hikâyede nasıl devam edeceği büyük merak konusu olmuştu. Şimdi ise bu sorunun cevabı belli oldu.

Kılıç’ın diziden ayrılış şekliyle ilgili ortaya çıkan bilgiler ve yapım ekibine yöneltilen eleştirilerden sonra gözler Yadigar karakterini kimin canlandıracağına çevrilmişti. Sonunda beklenen gelişme geldi ve rol için yeni isimle anlaşma sağlandı.

Yeni Yadigar Savaş Özdemir Olacak

Birsen Altuntaş’ın haberine göre “Teşkilat”ın yeni Yadigar’ı Savaş Özdemir olacak. Kulislerden gelen bilgilere göre yapım ekibi deneyimli oyuncuyla el sıkıştı.

Savaş Özdemir özellikle “Kurtlar Vadisi” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi uzun süre gündemde kalan dizilerdeki performanslarıyla tanınıyor. Sert karakterleri başarıyla canlandırmasıyla dikkat çeken oyuncunun Yadigar rolüne nasıl bir yorum katacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

Daha Önce de Teklif Götürülmüş

İşin ilginç taraflarından biri de Savaş Özdemir’in “Teşkilat” için daha önce de gündeme gelmiş olması. Oyuncuya önceki sezonlarda da diziden teklif götürüldüğü iddia edilmişti.

Ancak o dönem anlaşma gerçekleşmemişti. Şimdi ise şartlar değişti ve Özdemir’in “Teşkilat” kadrosuna katılması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Dizide Dengeler Yeniden Değişecek

Yadigar karakterinin yeni yüzüyle hikâyede nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bilinmiyor. Savaş Özdemir’in kadroya dahil olmasıyla birlikte dizinin atmosferinde de farklı bir hava oluşması bekleniyor.

Özellikle başarılı oyuncunun geçmişte hayat verdiği güçlü karakterler düşünüldüğünde yeni Yadigar’ın izleyici tarafından nasıl karşılanacağı şimdiden dizinin en çok merak edilen konularından biri haline geldi.