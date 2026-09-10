Sydney Sweeney’den Çok Konuşulacak Pozlar! Tepki Yağdı

ABD’li oyuncu Sydney Sweeney yeni reklam kampanyasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 28 yaşındaki yıldızın spor tahmin platformu Novig için kamera karşısına geçtiği reklam filmi daha yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekti.

Reklamda oldukça cesur bir görüntü tercih etmesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Farklı spor topları ve ekipmanlarını kullanarak vücudunu kapattığı sahnelerle adeta tüm dikkatleri üzerine topladı.

Reklamdan Çok Görüntüler Konuşuldu

Reklam kampanyasında futbol, basketbol ve bilardo gibi farklı spor dallarına gönderme yapılırken Sweeney’nin tercih ettiği tarz ürünün kendisinin bile önüne geçti. Oyuncunun neredeyse hiç kıyafet kullanmadan kamera karşısına çıkması kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Özellikle futbol ve bilardo toplarını kullandığı sahneler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Basketbol sahnesinde sergilediği görüntüler de reklamın en çok konuşulan bölümleri arasında yer aldı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Sydney Sweeney’nin bu cesur reklamı herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları oyuncunun tarzını oldukça iddialı bulurken bazıları ise reklamın gereğinden fazla dikkat çekmeye çalıştığını düşündü.

Paylaşımların altına oyuncunun görüntülerini eleştiren çok sayıda yorum da yapıldı. Bazı kullanıcılar Sweeney’nin sürekli cesur görüntülerle gündeme gelmesinden sıkıldığını belirtirken bazı yorumlarda ise oldukça ağır ifadeler kullanıldı.

Yeni Reklam Çok Konuşulacak

Sweeney’nin Novig için hazırlanan kampanyası şimdiden sosyal medyada büyük ses getirmiş durumda. Reklamın dikkat çekip çekmediği tartışılırken bir gerçek var ki kampanya amacına ulaşarak kısa sürede herkesin konuştuğu bir konu haline geldi.

Oyuncunun önümüzdeki dönemde benzer projelerde nasıl bir tarz tercih edeceği ise şimdiden merak konusu.