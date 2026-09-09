Vanlı Kara Haydar’a Operasyon! Çağla Öz Hemen Hesabı Kapattı

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağla Öz ile yaptığı gösterişli düğünle gündeme gelmişti. Çiftin kına ve düğün görüntülerinde adeta altın şov yapılması, sosyal medyada uzun süre konuşulmuş ve çok sayıda eleştiri almıştı.

Özellikle gelin ve damadın üzerinde sergilenen yüklü miktardaki altın ve para dikkat çekerken, bu paylaşımların ardından konu daha da büyüdü. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

“Vanlı Kara Haydar” Gözaltına Alındı

Soruşturmanın ardından Mehmet Fatih Tançalan’ın gece saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı haberinin duyulmasıyla birlikte gözler bu kez eşi Çağla Öz’e çevrildi.

Kına gecesi ve düğünden yaptığı peş peşe paylaşımlarla dikkat çeken Öz’ün, olayın ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü. Fenomenin Instagram hesabının şu anda askıda olduğu belirtildi.

Düğünde Takılan Altınlar da İnceleniyor

İşin bir diğer dikkat çeken tarafı ise düğünde takılan takılar oldu. Edinilen bilgilere göre Tançalan’ın mal varlığı ile düğünde takıldığı belirtilen altınlar hakkında MASAK tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.

KOM ekiplerinin de düğünde görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası miktarını kayıt altına aldığı belirtildi. Ayrıca çiftin sosyal medyada sergilediği lüks yaşam görüntüleri ile mali profilleri arasında uyumsuzluk olup olmadığı da inceleme konusu oldu.

Şimdilik soruşturmanın detayları merak edilirken, gözaltı süreci ve yapılan mali incelemelerle ilgili yeni gelişmelerin olup olmayacağı yakından takip ediliyor.