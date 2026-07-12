Van'da Buray Çılgınlığı! Binlerce Kişi Aynı Anda Söyledi

Van Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Buray binlerce hayranını aynı şarkılarda buluşturdu. Coşku dolu konser geceye damga vururken alan adeta tek ses oldu.

Van'da Buray Çılgınlığı! Binlerce Kişi Aynı Anda Söyledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 20:31

Van Kültür Yolu Festivali bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaparken gecenin en çok beklenen isimlerinden biri hiç kuşkusuz Buray oldu. Atatürk Kültür Parkı'nda sahneye çıkan sevilen şarkıcı alanı dolduran binlerce hayranıyla unutulmaz bir müzik gecesi yaşadı.

Konser başlamadan saatler önce festival alanında hareketlilik dikkat çekti. Güvenlik kontrollerinin ardından içeri alınan müzikseverler Buray'ın sahneye çıkacağı anı büyük bir heyecanla bekledi. Sahne ışıkları yandığında ise alkışlar ve tezahüratlar tüm alanı sardı.

Sevilen Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Buray, konser boyunca en sevilen parçalarını peş peşe seslendirdi. İlk şarkıdan itibaren seyircinin enerjisi hiç düşmedi. Alanı dolduran binlerce kişi sanatçının şarkılarına baştan sona eşlik etti.

Telefon ışıklarıyla renklenen konser alanı zaman zaman adeta dev bir koroya dönüştü. Buray da dinleyicilerle sık sık sohbet ederek festival coşkusunu daha da artırdı. Samimi tavırları ve sahnedeki enerjisi izleyenlerden tam not aldı.

Festivalde Unutulmaz Bir Gece

Van Kültür Yolu Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olan konser hem Buray hayranlarını hem festivale katılan ziyaretçileri bir araya getirdi. Şarkılar alkışlar ve coşkulu anlar gece boyunca hız kesmeden devam etti.

Konserin sonunda Buray kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek seyircileri selamladı. Dinleyiciler ise uzun süre alkışlayarak sevilen sanatçıyı uğurladı.

Festival kapsamında düzenlenen konser Van'da yaz akşamlarına damga vuran etkinliklerden biri olarak hafızalarda yerini aldı. Müziğin birleştirici gücünü bir kez daha hissettiren gece festivale katılanlar için uzun süre unutulmayacak anılar bıraktı.

Benzer Haberler
Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu! Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu!
54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı! 54 Yaşındaki Sofia Vergara Bikinili Pozuyla Olay Yarattı!
34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi! 34 Milyonluk Yıldız Shay Mitchell Fenerbahçe Formasını Giydi!
Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası! Haluk Levent Soruşturmasında Dikkat Çeken 990 Milyon TL İddiası!
88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar 88 Yaşında Herkesi Şaşırttı! Anthony Hopkins'ten Büyük Karar
Beren Gökyıldız Patladı! Manifest Konser Görüntülerine Sert Tepki Beren Gökyıldız Patladı! Manifest Konser Görüntülerine Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!
  • 11-07-2026 14:30

Yenikapı'da Manifest Çalkantısı: Mina Solak Sahnede Kameramanla Sert Çarpıştı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı