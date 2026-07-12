Ebru Şallı'nın Oğlunu Görenler Şoke Oldu!

Ebru Şallı sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Yıllardır fit görünümü ve enerjisiyle dikkat çeken ünlü isim bu kez büyük oğlu Beren Tan ile verdiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken en çok konuşulan detay ise anne ile oğlun yan yana görüntüsü oldu.

Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve artık 22 yaşına basan Beren Tan'ın son hali de takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Uzun zamandır göz önünde olmayan Beren'in ne kadar büyüdüğünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anne Oğul Pozuna Yorum Yağdı

Paylaşılan kare sosyal medyada hızla yayılırken yorumlar da peş peşe geldi. Takipçilerin büyük bölümü Ebru Şallı'nın genç görünümüne dikkat çekti. Hatta birçok kişi ilk bakışta ikiliyi anne oğul değil abla kardeş sandığını yazdı.

"Hiç yaşlanmıyor", "Gerçekten abla kardeş gibisiniz" ve "Beren ne ara bu kadar büyüdü?" yorumları paylaşımın altını doldurdu. Fotoğraf kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan karelerinden biri haline geldi.

Fit Görünümü Yine Gündemde

Ebru Şallı uzun yıllardır sağlıklı yaşam ve spor denince akla gelen isimlerden biri. Düzenli egzersiz yapması ve sağlıklı beslenmeye verdiği önem sayesinde formunu koruyan ünlü isim sosyal medyada da bu yönüyle sık sık övgü alıyor.

Son paylaşımı da takipçilerinin bu düşüncesini bir kez daha doğrular nitelikteydi. Pek çok kişi yılların Şallı'yı neredeyse hiç değiştirmediğini dile getirdi.

Beren Tan'ın Son Hali Şaşırttı

Fotoğrafta dikkat çeken bir diğer detay ise Beren Tan'ın artık genç bir delikanlı olmasıydı. Çocukluk yıllarından tanınan Beren'in bugünkü görüntüsü birçok takipçiyi şaşırttı.

Anne oğulun doğal ve samimi karesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasına girerken gelen yorumların büyük bölümü ikilinin uyumu ve enerjisi üzerine oldu.