Vali Yerlikaya’dan 30 Ağustos çağrısı!



Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 26 Ağustos 1922 saat 05.30’da yapılan top atışlarıyla başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin üzerinden tam 100 yıl geçti.

Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçen Büyük Taarruz, Anadolu'nun sonsuza dek Türk Yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterirken Kurtuluş Savaşı’nın da önemli bir dönüm noktası oldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajı ile Büyük zaferin 100’üncü yılında vatandaşları Vatan Caddesi’nde düzenlenecek kutlama törenine davet etti.