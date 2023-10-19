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Vahşi tilkiyi elleriyle besleyen Yozgatlı vatandaş şaşkınlık yarattı

Yozgat'ta pikniğe giden bir vatandaş davetsiz bir misafirle karşılaştı. Vahşi tilkiyi gören vatandaş korkup kaçmak yerine onu elleriyle besledi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşın videosu internette büyük ilgi gördü.

Vahşi tilkiyi elleriyle besleyen Yozgatlı vatandaş şaşkınlık yarattı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 21:04

Yozgatlı bir vatandaşın, doğanın en vahşi avcılarından biri olan tilkiye karşı sergilediği insancıl davranış büyük bir alkış aldı. Kirazlı Göleti mesire alanında piknik yapan bu vatandaş, doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırken karşısına çıkan aç tilkiye yardım eli uzattı.

Kirazlı Göleti mevkiinde piknik yaparken karşılaştığı tilkinin aç olduğunu fark eden vatandaş, hemen harekete geçti. Yanındaki yiyeceği tilkiye uzattı. Bu küçük jest, tilkinin açlığını hemen giderdi. Tilki, uzatılan ekmeği kokladıktan sonra yere bırakılan yiyeceği alarak karnını doyurdu.

Tilki, karnını doyurduktan sonra bir süre çevresini gözlemledi ve ormanlık alana doğru ilerledi. Bu anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Tilkinin doğadaki hayatta kalma yetenekleri ve doğanın kralı olarak kabul edilen avcıları arasında yer aldığı unutulmamalıdır.

Yozgatlı vatandaşın bu insancıl davranışı, doğaya ve doğal yaşama saygıyı gösteren bir örnek olarak takdirle karşılandı. Doğada yaşayan canlılara yardım eli uzatmak, insanlık sevgisini ve çevre bilincini göstermenin önemli bir yoludur. Tilkinin bu dokunaklı hikayesi, insanların doğayla nasıl uyum içinde yaşayabileceğini gösteren güzel bir örnek olarak hafızalarda kalacak.

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