Vahide Perçin'den Altın Koza'da Onur Ödülü: Yıllar Sonra Gelen Duygu Dolu İtiraf!

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının iz bırakın en güçlü, en saygın ve usta isimleri arasında yer alan, kariyeri boyunca canlandırdığı her karakterle milyonların kalbini fetheden Vahide Perçin bu kez unutulmaz bir ödül gecesiyle adından söz ettirdi. Adını Feriha Koydum'un vefakar Zehra'sı Bir Zamanlar Çukurova'nun ikonik Hünkar'ı ve son olarak Aldatmak dizisindeki hakim Güzide Yenersoy karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen usta oyuncu 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Eski Eşi ve Kızı Yalnız Bırakmadı: Şık Tarzıyla Göz Doldurdu

Sanat hayatındaki onlarca yılın ve eşsiz emeklerin taçlandırıldığı bu özel gecede Vahide Perçin'i en mutlu gününde ailesi yalnız bırakmadı. Usta oyuncuya törende eski eşi Altan Gördüm ve kızları Alize Gördüm eşlik etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre gecede beyaz biye detaylarına sahip şık siyah bir ceket tercih eden Vahide Perçin ceketinin içindeki dantel detayı, yuvarlak çerçeveli gözlükleri ve omuz hizasında açık bıraktığı saçlarıyla kendine hayran bıraktı. Ekranlarda genellikle dönem kostümleri ve ağır karakter rolleriyle izlemeye alışık olduğumuz usta oyuncu bu kez kendi zarif ve sade tarzıyla kameraların karşısına geçerek büyük beğeni topladı.

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Vahide Perçin acı Adana hatırası... Annesinin cenazesine katılmasına izin vermedikleri için istifa etti



♦️Dün 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü verilen değerli oyuncu Vahide Perçin'e eski eşi Altan Gördüm ve kızı Alize Gördüm eşlik etti. Tören için İzmir'den… pic.twitter.com/xaX2SZFv99 — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) October 2, 2026

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Vahide Perçin'in Adana ile olan geçmişine dair anlattığı anılar ise geceye damga vuran en duygusal anlardan biri oldu. Geçmiş yıllarda Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptığını hatırlatan usta oyuncu annesini kaybettiği acı dönemde yaşadığı haksızlıkların ardından istifa ederek şehirden ayrıldığını paylaştı. Buna rağmen Adana'da kurduğu dostlukları ve şehri her zaman sevdiğini belirtti.

Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan detaylara göre o dönem annesinin cenazesine katılmasına izin verilmemesi başarılı oyuncunun tiyatrodan istifa etmesinin arkasındaki asıl sebepti. Tören için İzmir'den geldiğini belirten eski eşi Altan Gördüm "Adana Vahide'ye borcunu fazlasıyla ödedi" sözleriyle duygularını dile getirdi. Vahide Perçin ise verilen bu anlamlı ödülü bir borç olarak görmediğini ifade etti. Geçmişin hüzünlü hatıraları ile bugünün gurur dolu anlarının buluştuğu bu görkemli tören magazin kulislerinde ve sanat dünyasında derin yankı uyandırdı.