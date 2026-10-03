Estetiğe 10 Milyon TL Harcayan Ebru Gündeş'in Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!

Türk müziğinin efsanevi isimleri arasında yer alan, güçlü yorumu dillerden düşmeyen, hit şarkıları ve sahne performanslarıyla her dönem magazin dünyasının en çok konuşulan figürlerinin başında gelen Ebru Gündeş bu kez müzikal başarılarının ötesinde geçirdiği estetik operasyonlar ve son haliyle gündemin zirvesine yerleşti. Gençleşmek ve dinamik görünümünü korumak adına büyük bir bütçe ayıran 51 yaşındaki usta sanatçının milyonlarca liralık değişim sonrasındaki yeni kareleri takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Konserde Kendisi İtiraf Etmişti

Geçtiğimiz dönemde sahne aldığı bir konserde hayranlarıyla samimi bir sohbet gerçekleştiren Ebru Gündeş hakkında çıkan estetik iddialarına son noktayı bizzat koymuştu. Seyircilere hitaben yaptığı esprili ve net açıklamada "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl 10 yaş gençleşmiş miyim?" sözleriyle estetik operasyon geçirdiğini ilk kez itiraf eden başarılı sanatçı o dönem magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Magazin programlarında ve kulislerde konuşulan iddialara göre ünlü şarkıcının gençleşmek ve yıllara meydan okumak uğruna yaptırdığı bu kapsamlı yüz gerdirme işlemi için yaklaşık 200 bin dolar yani bugünkü kurla 10 milyon TL harcadığı öne sürülmüştü.

Yeni İmajı ve Son Kareleriyle Sosyal Medyanın Dilinde

Yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmadan önce sürpriz bir kararla imaj değişikliğine giden ve tarzında yenilikler yapan Ebru Gündeş sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 51 yaşındaki zarif sanatçının Instagram hesabından paylaştığı son kareler kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Değişimiyle takipçilerini ikiye bölen ve kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri tarafından da farklı bulunan ünlü sanatçının son halleri magazin basınının manşetlerini süslemeyi sürdürüyor. Güçlü sesiyle olduğu kadar her daim şıklığı ve bakımlı halleriyle adından söz ettiren Ebru Gündeş adli ve estetik gündemdeki hareketliliğiyle magazin dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.