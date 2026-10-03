Pınar Deniz'den Mardin'de Eğlence Dolu Anlar: Önce Şarkı Söyledi Sonra Halaya Durdu!

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının en beğenilen, duru güzelliği ve üstün oyunculuk performanslarıyla her daim magazin kulislerinin odağında yer alan başarılı oyuncu Pınar Deniz bu kez ekran projeleriyle değil Güneydoğu Anadolu turunda yaşadığı neşeli ve samimi anlarla gündeme geldi. Yargı, Kırmızı Oda ve Aşk 101 gibi Türk televizyon tarihine damga vuran dev yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen Mardin ziyareti sırasında renkli anlara imza attı.

Mikrofonu Eline Aldı Feshuphanallah Şarkısını Seslendirdi

Mardin'de katıldığı özel bir etkinlikte ve gezisinde samimi tavırlarıyla çevresindekilerin neşe kaynağı olan Pınar Deniz müziğin ve eğlencenin ritmine ayak uydurmaktan geri durmadı. Bir ara cesaretle mikrofonu eline alan başarılı oyuncu unutulmaz eserler arasında yer alan Feshuphanallah şarkısını kendi yorumuyla seslendirdi. Doğal ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun bu sempatik performansı, mekandakiler tarafından büyük alkış topladı.

Adana Doğumlu Oyuncu Adana'ya Gel Gidek Eşliğinde Halaya Durdu

Şarkı söylerken yaşadığı coşkuyu artırarak eğlenceyi doruğa çıkaran Adana doğumlu güzel oyuncu Pınar Deniz yöresel müziklerin başlamasıyla birlikte yerinde duramadı. Adana'ya Gel Gidek şarkısının neşeli melodileri eşliğinde halaya duran ünlü oyuncu çevredekilerle birlikte el ele vererek doyasıya halay çekti. Samimiyeti ve enerjisiyle adeta göz dolduran Pınar Deniz'in o neşeli anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sosyal Medyada En Çok Konuşulanlar Arasına Girdi

Cep telefonu kameralarına yansıyan bu renkli ve eğlenceli görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın en çok paylaşılan ve konuşulan videoları arasına girdi. Takipçilerinden ve hayran kitlesinden yoğun ilgi gören Pınar Deniz'in bu doğal ve içten halleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Oyunculuktaki başarısının yanı sıra hayata karşı pozitif duruşuyla da her daim takdir toplayan ünlü oyuncu Mardin seyahatiyle hafızalara kazınacak eğlenceli anlara imza attı.