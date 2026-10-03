Sera Kutlubey'den Çarpıcı Aşk Tanımı: "Zihne Yavaş Yavaş Aşık Olmak Başka Bir Şey!"

Oyuncu Sera Kutlubey MAG dergisine verdiği röportajda aşk anlayışını anlattı. Zihne aşık olmanın önemini vurgulayan güzel oyuncudan samimi itiraflar.

Sera Kutlubey'den Çarpıcı Aşk Tanımı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 12:13

Türk televizyon dünyasının duru güzelliği, başarılı oyunculuk performansları ve ekranlardaki zarif duruşuyla her daim magazin kulislerinin odağında yer alan sevilen oyuncu Sera Kutlubey prestijli yaşam ve magazin dergisi MAG'a verdiği samimi röportajla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerindeki başarılı projelerin yanı sıra özel hayatı ve duygusal dünyasına dair yaptığı nostaljik ve derinlemesine açıklamalarla dikkat çeken güzel oyuncu aşkı ve ilişkileri nasıl tanımladığını tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

"Kolay Aşık Olmam"

Aşk duygusunun insan hayatındaki yeri ve önemi üzerine dikkate değer değerlendirmelerde bulunan Sera Kutlubey kalbinin kapılarını her önüne gelen kişiye kolaylıkla açmayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Hayatında aşkın nadir ama bir o kadar da güçlü yaşandığını ifade eden başarılı oyuncu bir kez aşık olduğunda o duygunun arkasından gitmekten asla çekinmediğini ve sonuna kadar yaşadığını vurguladı.

Günümüzün hızla tüketilen ilişkilerine inat, aşkı ve sevgiyi derinlemesine yaşamak istediğini belirten Kutlubey'in bu net ve samimi duruşu, sosyal medyada da kısa süre içinde en çok paylaşılan sözler arasına girdi.

"Aşk İlk Bakıştan Ziyade Zaman İçinde Gelişen Bir Yakınlıktır"

Toplumda yaygın olarak kabul gören "ilk görüşte aşk" klişesinden ziyade zamana yayılan ve entelektüel bir temele oturan bağlara inandığını belirten Sera Kutlubey aşk tanımını şu büyüleyici ve romantik sözlerle özetledi:

"Birinin zihnine yavaş yavaş aşık olmak başka bir şey. Bir cümlesini gün içinde tekrar hatırlamak, nasıl düşündüğünü merak etmeye başlamak, yanında kendinizin başka bir halini keşfetmek."

Karşı tarafın zihnine, düşünce yapısına ve hayata bakış açısına duyulan hayranlığın kendisi için en büyük çekim gücü olduğunu belirten güzel oyuncu gerçek aşkın kişiye kendini yeniden keşfetme alanı tanıyan bir yolculuk olduğunun altını çizdi. Yanındayken kendi karakterinin farklı ve keşfedilmemiş yönlerini ortaya çıkaran bağların kendisini çok etkilediğini dile getiren Kutlubey'in bu felsefi yaklaşımı hayranlarından tam not aldı.

Duru güzelliği kariyerindeki istikrarlı yükselişi ve aşk üzerine yaptığı bu zihin açıcı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sera Kutlubey hem oyunculuğu hem de hayata dair duruşuyla hayran kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Esmerin Adı Oya Şarkısı Nasıl Yazıldı? Duyanları Duygulandıran Hikaye... Esmerin Adı Oya Şarkısı Nasıl Yazıldı? Duyanları Duygulandıran Hikaye...
Geleneksel Müzikle Rapin Buluşması: Ceza Sıra Gecesinde Yerli Plaka Söyledi Geleneksel Müzikle Rapin Buluşması: Ceza Sıra Gecesinde Yerli Plaka Söyledi
Elvin Levinler ve Eşinden Bali'de Sürpriz İkinci Düğün: Harcadıkları Tutar Şoke Etti! Elvin Levinler ve Eşinden Bali'de Sürpriz İkinci Düğün: Harcadıkları Tutar Şoke Etti!
Vahide Perçin'den Altın Koza'da Onur Ödülü: Yıllar Sonra Gelen Duygu Dolu İtiraf! Vahide Perçin'den Altın Koza'da Onur Ödülü: Yıllar Sonra Gelen Duygu Dolu İtiraf!
İbrahim Kendirci Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor: Anne Yarısı Dizisinin Kadrosunda! İbrahim Kendirci Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor: Anne Yarısı Dizisinin Kadrosunda!
Pınar Deniz'den Mardin'de Eğlence Dolu Anlar: Önce Şarkı Söyledi Sonra Halaya Durdu! Pınar Deniz'den Mardin'de Eğlence Dolu Anlar: Önce Şarkı Söyledi Sonra Halaya Durdu!
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi
  • 28-09-2026 18:01

Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!
  • 29-09-2026 09:56

Yağmur Altında Yangın Yeri Korosu: Elif Buse Doğan Çorum'u Salladı!

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama
  • 30-09-2026 14:38

Buse Terim'den Kızı Nil'in Sağlık Durumuna Dair Endişelendiren Açıklama

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
  • 28-09-2026 12:08

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"