Sera Kutlubey'den Çarpıcı Aşk Tanımı: "Zihne Yavaş Yavaş Aşık Olmak Başka Bir Şey!"

Türk televizyon dünyasının duru güzelliği, başarılı oyunculuk performansları ve ekranlardaki zarif duruşuyla her daim magazin kulislerinin odağında yer alan sevilen oyuncu Sera Kutlubey prestijli yaşam ve magazin dergisi MAG'a verdiği samimi röportajla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerindeki başarılı projelerin yanı sıra özel hayatı ve duygusal dünyasına dair yaptığı nostaljik ve derinlemesine açıklamalarla dikkat çeken güzel oyuncu aşkı ve ilişkileri nasıl tanımladığını tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

"Kolay Aşık Olmam"

Aşk duygusunun insan hayatındaki yeri ve önemi üzerine dikkate değer değerlendirmelerde bulunan Sera Kutlubey kalbinin kapılarını her önüne gelen kişiye kolaylıkla açmayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Hayatında aşkın nadir ama bir o kadar da güçlü yaşandığını ifade eden başarılı oyuncu bir kez aşık olduğunda o duygunun arkasından gitmekten asla çekinmediğini ve sonuna kadar yaşadığını vurguladı.

Günümüzün hızla tüketilen ilişkilerine inat, aşkı ve sevgiyi derinlemesine yaşamak istediğini belirten Kutlubey'in bu net ve samimi duruşu, sosyal medyada da kısa süre içinde en çok paylaşılan sözler arasına girdi.

"Aşk İlk Bakıştan Ziyade Zaman İçinde Gelişen Bir Yakınlıktır"

Toplumda yaygın olarak kabul gören "ilk görüşte aşk" klişesinden ziyade zamana yayılan ve entelektüel bir temele oturan bağlara inandığını belirten Sera Kutlubey aşk tanımını şu büyüleyici ve romantik sözlerle özetledi:

"Birinin zihnine yavaş yavaş aşık olmak başka bir şey. Bir cümlesini gün içinde tekrar hatırlamak, nasıl düşündüğünü merak etmeye başlamak, yanında kendinizin başka bir halini keşfetmek."

Karşı tarafın zihnine, düşünce yapısına ve hayata bakış açısına duyulan hayranlığın kendisi için en büyük çekim gücü olduğunu belirten güzel oyuncu gerçek aşkın kişiye kendini yeniden keşfetme alanı tanıyan bir yolculuk olduğunun altını çizdi. Yanındayken kendi karakterinin farklı ve keşfedilmemiş yönlerini ortaya çıkaran bağların kendisini çok etkilediğini dile getiren Kutlubey'in bu felsefi yaklaşımı hayranlarından tam not aldı.

Duru güzelliği kariyerindeki istikrarlı yükselişi ve aşk üzerine yaptığı bu zihin açıcı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sera Kutlubey hem oyunculuğu hem de hayata dair duruşuyla hayran kitlesini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.