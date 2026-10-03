Demet Akalın'dan Alkışlanacak Hareket: Yurt Sorunu Yaşayan Kız Öğrenciler İçin Ev Tutuyor!

Konya Beyşehir'de yurt sorunu yaşayan 400 kız öğrenci için Demet Akalın harekete geçti. Ünlü şarkıcı yedi odalı bir ev tutarak kirasını üstleneceğini duyurdu.

Demet Akalın'dan Alkışlanacak Hareket: Yurt Sorunu Yaşayan Kız Öğrenciler İçin Ev Tutuyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 12:07

Türk pop müziğinin güçlü sesleri arasında yer alan, dürüst açıklamalarıyla ve her fırsatta hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez eğitime verdiği destekle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan büyük bir barınma krizi ve yurt sorunu nedeniyle okula başlayamayan 400 kız öğrencinin feryadına sessiz kalmayan ünlü sanatçı elini taşın altına koyarak örnek bir harekete imza attı.

Konya Beyşehir'deki Kız Öğrenciler İçin Valiliğe Seslendi

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve takipçilerinden gelen yardım çığlıklarına duyarsız kalmayan Demet Akalın, Konya Beyşehir'de üniversite eğitimine başlamaya hazırlanan ancak barınacak yurt bulamadıkları için mağdur olan yüzlerce kız öğrencinin durumundan haberdar oldu. Konuyla ilgili binlerce mesaj aldığını belirten ünlü şarkıcı çözüm bulabilmek adına çağrıda bulundu.

Konya Beyşehir'deki yurt krizine köklü bir çözüm üretilene kadar geçici de olsa öğrencilere el uzatmak istediğini belirten Demet Akalın Konya Valiliği'ne seslenerek şu anlamlı açıklamayı yaptı:

"Konya Beyşehir'de yurt sorunu varmış. 400 kız öğrenci ne yazık ki okula başlayamamış. Çok mesaj alıyorum. Yedi odalı bir ev bulup, kirayı ben halledeceğim. Gerisi için bir çözüm bulabilir miyiz?"

Yedi Odalı Evin Kirasını Üstlenecek

Öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına büyük bir fedakarlıkta bulunan Akalın bölgede geniş kapsamlı yedi odalı bir ev tutacağını ve evin tüm kira masraflarını kendi üstleneceğini duyurdu. Öğrencilerin eğitimden mahrum kalmaması ve barınma sorununu en azından kısmen de olsa çözmek için harekete geçen ünlü sanatçının bu duyarlı davranışı kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ve takdir edilen konuları arasına girdi.

Hayranları tarafından "Yılın duyarlı hareketi" olarak değerlendirilen bu adım magazin kulislerinde büyük bir gururla karşılanırken Konya Valiliği'nin ve yetkili mercilerin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Sanat dünyasının her daim kalbi güzel projelerle atan ismi Demet Akalın bu örnek davranışı ile bir kez daha milyonların sevgisini kazandı.

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