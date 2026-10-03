İbrahim Kendirci Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor: Anne Yarısı Dizisinin Kadrosunda!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Kendirci, NOW'ın sevilen dizisi Anne Yarısı'nın kadrosuna katıldı. Oyuncu dizide Emin karakterini canlandıracak.

İbrahim Kendirci Yıllar Sonra Ekranlara Dönüyor: Anne Yarısı Dizisinin Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-10-2026 12:32

Türk televizyon dünyasının unutulmaz yapımlarında sergilediği başarılı performanslarla hafızalarda yer edinen sevilen oyuncu İbrahim Kendirci uzun bir aradan sonra ekranlara muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. NOW ekranlarında Salı akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği sezonun iddialı dizisi Anne Yarısı'nın güçlü oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu şimdiden magazin kulislerinde ve sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı.

Kapadokya'nın Büyüleyici Atmosferinde Çekilen Diziye Güçlü Takviye

Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde fırtınalar estiren ve akıcı hikayesiyle milyonları peşinden sürükleyen Anne Yarısı kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çekimleri Türkiye'nin simge noktalarından biri olan Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilen dizinin ekibine katılan İbrahim Kendirci yapımın seyrini değiştirecek yepyeni bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Zeynep'in Karşısına Okul Müdürü Emin Olarak Çıkacak

Başarılı oyuncu İbrahim Kendirci dizide Emin karakterine hayat verecek. Hikayenin merkezinde yer alan Zeynep'in karşısına dizide okul müdürü olarak çıkmaya hazırlanan Emin karakterinin hikayeye getireceği soluk ve yaşatacağı büyük değişimler şimdiden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yıllar sonra ekranlara dönen ve köklü bir yapımla anlaşma sağlayan Kendirci'nin setlerdeki bu iddialı dönüşü hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Anne Yarısı dizisinin kadrosuna katılan İbrahim Kendirci'nin performansıyla diziye nasıl bir soluk getireceği ve Zeynep ile aralarında yaşanacak olaylar şimdiden magazin basınının ve izleyicilerin yakın markajında yer alıyor.

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