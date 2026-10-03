Elvin Levinler ve Eşinden Bali'de Sürpriz İkinci Düğün: Harcadıkları Tutar Şoke Etti!

Ekranlardaki oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medyada paylaştığı renkli seyahat rotaları, estetik yaşam tarzı ve doğallığıyla milyonların beğenisini kazanan Elvin Levinler magazin dünyasında bu kez eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte kutladığı 10. evlilik yıl dönümü ile adından söz ettirdi. Bodrum'da sade bir törenle hayatlarını birleştiren ve yıllar içinde aldıkları bavulla seyahat etme kararlarıyla uzun süre konuşulan çift evliliklerinde on yılı geride bırakmanın mutluluğunu dünyanın gözde adalarından biri olan Bali'de kutladı. Ancak bu kutlamayı unutulmaz kılan asıl detay çiftin ikinci kez gerçekleştirdiği düğünün maliyeti oldu.

Bavulla Yola Çıkan Hayat

Evliliklerinin ilk yıllarında radikal bir karara imza atarak evlerini tamamen kapatan ve yanlarına sadece bavullarını alarak yola çıkan Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu yaklaşık üç yıl boyunca farklı ülkeleri ve şehirleri gezerek otellerde yaşamıştı. Dünyayı keşfettikleri bu rüya gibi süreç zamanla yorucu bir hal alırken çift salgın döneminin de etkisiyle yerleşik hayata geçme kararı almış ve bir süre Datça'daki küçük bir evde sakin bir yaşam sürmüştü. Gezgin ruhlarından ödün vermeyen ikili bu kez rotalarını Endonezya'nın cennet adası Bali'ye çevirdi.

Bali'de Yöresel Kıyafetlerle Baş Başa İkinci Düğün

Evliliklerinin 10. yıl dönümünü klasik ve kalabalık kutlamalar yerine çok daha romantik ve anlamlı bir hatıra ile taçlandırmak isteyen çift Bali'de tamamen baş başa ikinci bir düğün töreni düzenledi. Sözcü'nün haberine göre yerel halkın da desteğiyle hazırlanan bu özel törende çift bölgenin geleneksel yöresel kıyafetlerini giydi.

Gelin buketinden seremoni alanının süslemesine, profesyonel fotoğraf ve video çekimlerine kadar düğüne dair pek çok detay kusursuz bir şekilde planlandı. Törende hiç konuk davet etmeyen ve bu özel günü tamamen kendilerine ayran ikili geriye unutulmaz kareler bırakarak onuncu yıllarını kutladı.

Düğünün Maliyeti Şoke Etti: Sadece 223 Dolar Harcadılar!

Günümüz düğün sektöründeki yüksek bütçeler ve astronomik masraflar herkesin malumuyken Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu çiftinin açıkladığı harcama tutarı magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Yöresel kıyafetler, düğün seremonisi, gelin buketi ile fotoğraf ve video çekimleri dahil olmak üzere tören için toplamda sadece 223 dolar ödediklerini belirten çift bu rakamla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tüm tatil masraflarından ayrı olarak yalnızca düğün törenine ait olan bu düşük bütçenin sırrını açıklayan Elvin Levinler bu deneyimin neden bu kadar uyguna mal olduğunu şu samimi sözlerle özetledi:

"Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu."

Kalabalık organizasyonlar yerine sadeliği, doğallığı ve baş başa kalmayı tercih eden Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu çiftinin bu ekonomik ama bir o kadar da masalsı 10. yıl kutlaması hayranlarından tam not alırken magazin basınının da en çok konuşulan konularından biri oldu.