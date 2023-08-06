Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Popstar Firdevs'in son hali gündem oldu

Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in sunuculuğunu yaptığı Popstar Türkiye, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri üyeliğiyle reyting rekorları kırmıştı. Programda yaşanan polemikler, magazin gündemini sürekli meşgul ediyordu ve jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın önüne geçiyordu.

13 haftalık heyecanlı yarışmanın sonunda Abidin ve Firdevs finale kalmıştı. Türkiye, final gecesinde ekranlara kilitlenmiş ve şampiyonu SMS oylarıyla belirlemişti. 30 milyon SMS atılmış ve oyların yüzde 52'sini alan Abidin birinci seçilirken, Firdevs ikinci olmuştu.

Abidin ile bir dönem aşk yaşayan Firdevs, günümüzde özel günlerde sahneye çıkan bir hayat sürüyor. 2014 yılında Erdoğan Avcı ile evlenen ve adını Firdevs Güneş olarak değiştiren eski yarışmacı, hayatını Bolu'da sürdürüyor.

"İstanbul'da olması muhtemel deprem nedeniyle memleketim Bolu'ya yerleştim" diyen eski yarışmacı sahne hayatına da devam ettiği şu sözlerle ifade etti:





"Burası zaten küçük bir cennet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sayesinde gelişmeye ve korunmaya devam ediyor. Sahne çalışmalarım devam ediyor. Büyük hırsları olan biri değilim. Yaşamımda huzur ve mutluluk ön planda. Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum..."