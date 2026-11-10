Uzak Şehir'in Yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Antalya'daki İklim Zirvesinde Buluştu

Uzak Şehir'in yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, Antalya'daki COP31 iklim zirvesine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Uzak Şehir'in Yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Antalya'daki İklim Zirvesinde Buluştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 14:27

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de katıldı. Ünlü oyuncular, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarına karşı küresel eylem ve farkındalık çağrısında bulundu.

Sinem Ünsal: "Bu Tarihi Bir Gün"

COP31'in açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sinem Ünsal, zirvenin küresel ölçekte ortak bir çabanın göstergesi olduğunu vurguladı. Ünsal şöyle devam etti; “Bu tarihi bir gün ve buraya gelip buna tanıklık etmek büyük şans. Çünkü kendi çapımızda, kendi sosyal yaşamımızda aldığımız önlemler ya da yapmaya çalıştığımız şeylerin dışında, global olarak bir çabanın var olduğunu görmek insanı çok güvende hissettiriyor. Bu yolculuğun çok güzel olacağını düşünüyorum ve çok mutluyum bir parçası olmaktan.”

Ozan Akbaba: "10 Kişiden Biri Harekete Geçse Dünya Değişir"

İklim kriziyle mücadelede konuşulanların eyleme dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Ozan Akbaba, bireysel sorumlulukların yanı sıra çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değindi. Akbaba; “COP 31'in de mottosunda olduğu gibi diyalog, uzlaşı, hareket ve aksiyon. Bu çok önemli. Gerçekten konuşulan şeylerin bir şekilde uzlaşıya varıldıktan sonra harekete geçirilmesi gerekiyor ki, bu dünyada rahat 10 kişiden birini etkileyebilen, onun inisiyatifine kalmış bir şey. Her 10 kişiden birisi gerçekten üstüne düşeni yaptığında zaten iklim için, dünya için yeterince adım atmış oluyor.  Herkesin kendi çocuğuna bu sorumluluğu yükleyebilmesi çok önemli.”

Atakan Özkaya: "İklim Bilinci İlkokullarda Ders Olarak Okutulmalı"

COP31'e bilinçlenmek amacıyla katıldığını belirten Atakan Özkaya, iklim kriziyle mücadelede bireysel alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu şöyle konuştu; “Ben bilinçlenmeye geldim. Dünya bir krize doğru gidiyor, hatta bence bir krizin ortasında. Burada devletlerin ve büyük şirketlerin sorumluluğu çok fazla. Türkiye'nin de dediği gibi harekete geçmek gerekiyor, aksiyon almak gerekiyor. Türkiye’nin bunun öncüsü olacağını düşünüyorum. Bilinçlenmeyi ilkokullarda ders olarak anlatmamız lazım. Suyu, tarımı, çünkü dünyanın en büyük sorunu, o yüzden suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bir organizasyon. İyi ki Türkiye'de yapılıyor.

Dilin Döğer: "Ortak Bir Derdimiz Var"

Sorunların insan hikâyeleri aracılığıyla anlatılmasının önemini vurgulayan Dilin Döğer, COP31'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döğer, duygularını şöyle anlattı: “Öncelikle ortak bir derdimiz var. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar, bilim insanları, sanatçılar, herkes burada. Sanatçılar da dikkat çekmek için dünyanın her yerinde çok ilginç çalışmalar yapıyor. Oyuncu olarak ben de televizyon aracılığıyla insanlara nasıl yardımcı olabiliyorsam, örnek hikâyelerle onların bu sorunlarla bağ kurmalarını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen bu tarz problemleri rakamlarla, raporlarla anlatmaktansa bir insanın hikâyesiyle karşı tarafa daha iyi aktarabiliyorsunuz. O yüzden böyle etkinliklerde var olmayı önemli buluyorum.”

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