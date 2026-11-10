Uzak Şehir'de Yer Yerinden Oynadı: Cihan Kaçırıldı, Alya Gitmekten Vazgeçti!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Cihan kaçırıldı, Alya Budapeşte'ye gitmekten vazgeçti. Dizi reytinglerde günün en çok izlenen yapımı oldu.

Uzak Şehir'de Yer Yerinden Oynadı: Cihan Kaçırıldı, Alya Gitmekten Vazgeçti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 14:42

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran yapımı Uzak Şehir’de tempo yükseldi. Cihan kaçırıldı. Sadakat hayatının sırrını öğrendi. Bölümün asıl sürprizi Alya’nın Budapeşte’ye gitmekten vazgeçmesi oldu.

Cihan Sahte Evliliği Öğrendi

 

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de tüm taşlar yerinden oynadı! Evlilik oyununu öğrenen Cihan, Alya’nın masumiyetini ispatlayan görüntülere ulaştı. Aynı görüntülerin peşinde olan Kartal, Cihan’ı kaçırdı. Cihan’ın diski Alya’nın çantasına koyduğunun ortaya çıkması Alya ile aralarındaki buzları eritti. Hamile olduğunu henüz açıklamayan Alya, Budapeşte’ye gitmekten vazgeçti.

Sadakat Gerçekle Yüzleşti

Ufuk’un tehditleri karşısında köşeye sıkışan Sadakat, Cihan’a DNA testi yaptırdı. Kaya, Zerrin ve Ateş üçgeninde yaşanan gerilime dahil olan Nare, kazayla Ateş’i vurdu. Ateş’in Nare’yi koruyarak polise ateş edeni görmediği şeklinde ifade vermesi Zerrin’i de Nare’yi de izleyenleri de şaşırttı.

Günün En Çok İzleneni

Mirza Ağa’nın Cihan’ı kızı Berfin konusunda tehdit ettiği anlarda gerilim zirve yaptı. Baş döndüren gelişmelerin yaşandığı Uzak Şehir, Tüm Kişiler’de 10,10 izlenme oranı ve 27,66 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. AB izlenme oranı 7,50, izlenme payı 22,95, 20+ABC1 izlenme oranı 9,25, izlenme payı ise 24,45 olarak kayıtlara geçti.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşuyor.

Benzer Haberler
Eşref Tek Dizisinin Çekimleri Kıbrıs'ta Başladı: Ecem Simge Yurdatapan Kadroda! Eşref Tek Dizisinin Çekimleri Kıbrıs'ta Başladı: Ecem Simge Yurdatapan Kadroda!
Uzak Şehir'in Yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Antalya'daki İklim Zirvesinde Buluştu Uzak Şehir'in Yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Antalya'daki İklim Zirvesinde Buluştu
Çirkin'in Erken Finali Sonrası Derya Pınar Ak'a Teklif Yağdı: Yeni Projesi Kesinleşti! Çirkin'in Erken Finali Sonrası Derya Pınar Ak'a Teklif Yağdı: Yeni Projesi Kesinleşti!
COP31 Zirvesine Ünlü Akını: Sinem Ünsal’ın Mürdüm Rengi Elbisesi Olay Oldu! COP31 Zirvesine Ünlü Akını: Sinem Ünsal’ın Mürdüm Rengi Elbisesi Olay Oldu!
Ebru Gündeş'in Kolundaki Servet Olay Oldu: Saatinin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Ebru Gündeş'in Kolundaki Servet Olay Oldu: Saatinin Fiyatı Dudak Uçuklattı!
Magazin Kulislerini Sallayan Karar: Aleyna Kalaycıoğlu Neden Beraat Etti? Magazin Kulislerini Sallayan Karar: Aleyna Kalaycıoğlu Neden Beraat Etti?
ÇOK OKUNANLAR
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı
  • 05-11-2026 11:13

Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali'nin Yeni Tarzı Roma Sokaklarını Salladı

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!
  • 03-11-2026 17:37

Yılmaz Erdoğan Sessizliğini Bozdu: Kam Davulu Sahnesi İçin Ekibi Adına Özür Diledi!

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!
  • 04-11-2026 09:57

Galatasaray'ın Stuttgart Zaferi Kutlamasında Eğlenceli Anlar: Futbolcular Arka Kapıdan Kaçtı!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!