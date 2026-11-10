Uzak Şehir'de Yer Yerinden Oynadı: Cihan Kaçırıldı, Alya Gitmekten Vazgeçti!

Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran yapımı Uzak Şehir’de tempo yükseldi. Cihan kaçırıldı. Sadakat hayatının sırrını öğrendi. Bölümün asıl sürprizi Alya’nın Budapeşte’ye gitmekten vazgeçmesi oldu.

Cihan Sahte Evliliği Öğrendi

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de tüm taşlar yerinden oynadı! Evlilik oyununu öğrenen Cihan, Alya’nın masumiyetini ispatlayan görüntülere ulaştı. Aynı görüntülerin peşinde olan Kartal, Cihan’ı kaçırdı. Cihan’ın diski Alya’nın çantasına koyduğunun ortaya çıkması Alya ile aralarındaki buzları eritti. Hamile olduğunu henüz açıklamayan Alya, Budapeşte’ye gitmekten vazgeçti.

Sadakat Gerçekle Yüzleşti

Ufuk’un tehditleri karşısında köşeye sıkışan Sadakat, Cihan’a DNA testi yaptırdı. Kaya, Zerrin ve Ateş üçgeninde yaşanan gerilime dahil olan Nare, kazayla Ateş’i vurdu. Ateş’in Nare’yi koruyarak polise ateş edeni görmediği şeklinde ifade vermesi Zerrin’i de Nare’yi de izleyenleri de şaşırttı.

Günün En Çok İzleneni

Mirza Ağa’nın Cihan’ı kızı Berfin konusunda tehdit ettiği anlarda gerilim zirve yaptı. Baş döndüren gelişmelerin yaşandığı Uzak Şehir, Tüm Kişiler’de 10,10 izlenme oranı ve 27,66 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu. AB izlenme oranı 7,50, izlenme payı 22,95, 20+ABC1 izlenme oranı 9,25, izlenme payı ise 24,45 olarak kayıtlara geçti.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları saat 20.00’de Kanal D’de izleyicisiyle buluşuyor.