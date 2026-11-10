Sümeyye Aydoğan Hakkında Şok İddia: Sabah Namazı Paylaşımını Baskılar Yüzünden sildi mi?

Sümeyye Aydoğan'ın sabah namazı kıldığı Yahya Efendi Dergahı paylaşımını tepkiler üzerine sildiği iddia edildi. Magazin gündemi bu olayla çalkalanıyor.

Sümeyye Aydoğan Hakkında Şok İddia: Sabah Namazı Paylaşımını Baskılar Yüzünden sildi mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 12:00

Son dönemin en popüler ve başarılı genç yetenekleri arasında gösterilen güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla magazin kulislerinin ve sosyal medyanın merkezine oturdu. Yeni projesi Yeraltı dizisinde Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan iddialı oyuncunun set öncesinde gerçekleştirdiği manevi ziyaret sonrasında yaşadığı olaylar sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yahya Efendi Dergahı'ndan Sabah Namazı Paylaşımı

Çekim temposu başlamadan önce sabah namazı kılmak amacıyla Beşiktaş'ta bulunan tarihi Yahya Efendi Dergahı'nı ziyaret eden Sümeyye Aydoğan bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dergahtan yaptığı huzur dolu paylaşım kısa sürede hayranlarının dikkatini çekerken magazin sayfalarında da geniş yer buldu.

Eleştirilerin Ardından Paylaşımını Sildi İddiası

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre güzel oyuncunun yaptığı bu paylaşım seküler takipçilerinin bir kısmından yoğun eleştiri ve tepki topladı. Gelen olumsuz yorumlar ve başlayan tartışmalar karşısında baskı hissettiği öne sürülen Sümeyye Aydoğan'ın Yahya Efendi Dergahı'ndan yaptığı söz konusu kareyi hesabından kaldırmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Kısa sürede büyüyen ve sosyal mecrada kullanıcıları ikiye bölen iddialarla ilgili olarak güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan'dan veya menajerlik şirketinden henüz resmi bir açıklama ya da yalanlama gelmedi. Magazin dünyası güzel oyuncunun bu tartışmalara nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyor.

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