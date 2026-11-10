COP31 Zirvesine Ünlü Akını: Sinem Ünsal’ın Mürdüm Rengi Elbisesi Olay Oldu!

Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesine ünlü akını yaşandı. Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal'ın bin dolarlık mürdüm rengi elbisesi sosyal medyayı salladı.

COP31 Zirvesine Ünlü Akını: Sinem Ünsal’ın Mürdüm Rengi Elbisesi Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 13:56

Antalya'da düzenlenen COP31'e ünlü isimler akın etti. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Akın Akınözü gibi isimlerin katıldığı etkinlikte Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal tarzıyla magazin gündeminin ilk sıralarına oturdu. 

Yıldız Geçidine Sahne Olan COP31’de Kimler Vardı?

196 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Antalya bu vesile ile  ünlü isimleri de misafir etti. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal, Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt ve Burak Yörük gibi pekçok isim COP31'de boy gösterdi.

Sinem Ünsal'dan Kuralları Bozan Tercih

Etkinlikten birçok fotoğraf X'te paylaşıldı. Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal ise tarzıyla COP31'in yıldızı oldu. Takım giymek yerine zarif ve iddialı bir elbise seçmeyi tercih eden güzel oyuncunun yaklaşık bin dolar değerinde olduğu öne sürülen mürdüm rengi şık elbisesi sosyal medyanın en çok tartışılan detaylarından biri haline geldi.

Sosyal Medyada Mizah ve Eleştiri Bir Aradaydı


Sosyal medyada "Sinem grup mesajlarını okumadın mı?", "Herkes takımla gelirken bizim kız", "Resmi bir etkinlikte takım beklerdim", "Sinem Ünsal'ın aykırılık" yorumları yapıldı.

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