Magazin Kulislerini Sallayan Karar: Aleyna Kalaycıoğlu Neden Beraat Etti?

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi açıklandı. Mahkeme kesin delil bulunamadığını belirtti.

Magazin Kulislerini Sallayan Karar: Aleyna Kalaycıoğlu Neden Beraat Etti?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-11-2026 12:41

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart tarihinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin açılan davada yeni ve kritik bir aşamaya geçildi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararının ayrıntılı gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı. Mahkeme davanın sanıklarından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken Kalaycıoğlu'nun cinayette herhangi bir sorumluluğu bulunduğuna dair yeterli ve kesin delil elde edilemediğini vurguladı.

Mesajlaşmalar Tek Tek İncelendi

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre hazırlanan gerekçeli kararda mahkeme heyeti Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki geçmiş yazışmaları ve mesaj kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede Kubilay Kaan Kundakçı'nın veya beraberindeki kişilerin hedef alınmasına yaralanmasına ya da öldürülmesine yönelik herhangi bir planlama veya azmettirme konuşmasına rastlanmadı.

Söz konusu mesajların sanıkların stüdyo önünde bekleyen kişilerle doğrudan bir çatışmaya girmek yerine olay yerinden otomobili ve köpeği alarak uzaklaşmayı amaçladıklarına işaret ettiği değerlendirildi. Mahkeme Kalaycıoğlu'nun olay öncesinde cinayete yönelik bir hazırlık yaptığına saldırıya fiilen katıldığına ya da Kadayıfçıoğlu'nu suça azmettirdiğine dair somut bir kanıt bulunmadığını altını çizerek belirtti. Ayrıca ünlü şarkıcının olay sonrasında şüphelileri ya da suç aleti silahı saklamak amacıyla herhangi bir girişimde bulunduğunun kanıtlanamadığı cinayetten maddi veya manevi bir çıkar sağladığını gösteren bir bulguya da ulaşılamadığı ifade edildi.

Silahın Konumu ve Atış Mesafesi Kararda Belirleyici Oldu

Gerekçeli kararda asıl fail Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hukuki durumuna ve eylemine ilişkin değerlendirmelere de genişçe yer verildi. Mahkeme heyeti olayda kullanılan silahın araca doğrultuluş biçimini, atış mesafesini ve maktul Kubilay Kaan Kundakçı'nın vücudundaki yaralanma kalıplarını dikkate alarak Kadayıfçıoğlu'nun eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği sonucuna vardı. Sanığın olay sırasında araçta bulunan Vahap Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak bulunduğunu düşündüğü yönündeki savunmasına karşılık yapılan aramalarda araç içerisinde herhangi bir bıçak ele geçirilmediği de kararda kayda geçirildi.

Acılı Aile Karara İtiraz Etmeye Hazırlanıyor

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine yol açan olayda Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararı maktulün ailesi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Baba Cemil Kundakçı Kalaycıoğlu'nun yaşanan trajedide rolü bulunduğunu savunarak yerel mahkemenin beraat kararını istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıklamıştı. Kasten öldürmeye azmettirme ve suçu bildirmeme suçlamalarından beraat eden Kalaycıoğlu hakkındaki ilk derece mahkemesinin bu kararı üst yargı denetimine açık kalmaya devam ederken ailenin hukuki mücadelesini bir üst aşamada sürdürmesi bekleniyor.

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